Россияне готовят новый удар по энергетике и мостам, – Зеленский рассказал о новых данных разведки

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

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Что известно о подготовке России к новому удару?

Украинская разведка предупреждает о подготовке россиянами новой атаки. Среди потенциальных целей – энергетическая инфраструктура, мосты через Днепр и гражданские объекты.

У нас сейчас есть информация от разведки, что готовится новый удар – по энергетике, по нашим мостам через Днепр, по гражданской инфраструктуре. Воздушные Силы и Вооруженные Силы Украины в целом готовятся к обороне. Это непросто– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул потребность Украины в ракетах-перехватчиках для систем противовоздушной обороны Patriot. Каждая договоренность с партнерами и каждый день поставок имеют большой смысл для защиты страны.

Зеленский призвал союзников не откладывать передачу необходимого вооружения. Также президент попросил украинцев беречь себя ввиду угрозы ракетных ударов.

Напомним, 2 ноября Офис президента сообщил, что Россия готовит новый массированный удар по энергетической системе и ключевым объектам логистики Украины. Москва рассчитывала воспользоваться тем, что внимание международного сообщества будет приковано к выборам в США, а у Украины возникают сложности с поставками ракет для систем ПВО Patriot.

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Зеленский призвал партнеров послать России четкие сигналы о том, что террор против гражданской инфраструктуры не принесет ей никакой выгоды. Он также подчеркнул необходимость усилить экономическое давление на Москву и ограничить ее доходы от нефти и газа.

Зеленский заявил, что Украина продолжает отвечать на российские атаки дальнобойными ударами, и пообещал точный ответ на новый удар, который готовит враг. Тем временем украинские ремонтные бригады работают круглосуточно, устраняя последствия российских обстрелов.