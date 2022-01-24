Угрозы существуют и на других направлениях, однако в случае вторжения Россия понесет колоссальные потери среди живой силы, техники и наиболее боеспособных российских подразделений оккупационных войск, а санкции ударят по ее экономике. Подробнее об этом – эксперты рассказали сайту 24 канала.

К теме Возможное нападение России и оккупация Харькова: о чем рассказал Зеленский в интервью Washington Post

Харьков – одно из вероятных направлений атаки РФ

Владимир Зеленский предположил, что Россия может попытаться оккупировать некоторые украинские города, например Харьков, под предлогом "защиты русскоязычного населения". Однако президент подчеркнул, что попытка захвата крупных городов станет началом крупномасштабной войны.

Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя слова главы государства, отметил, что до 2014 года в Украине почти никто не верил, что Россия может начать против нас войну и захватить часть нашей территории. Были люди, которые говорили о такой возможности, но абсолютное большинство не верило, что может быть прямая агрессия и аннексия Крыма. До начала боевых действий часто можно было услышать фразу: "Никогда не думал, что доживу до войны с Россией".

О чем сейчас идет речь, что имел в виду президент, если прочитать этот фрагмент в интервью? Речь идет о том, что может быть объектом нападения российской атаки. Сам факт рисков агрессии РФ не оспаривается. Сейчас это обсуждается и в США, и в Европе, и у нас. И президента об этом спросили. Я так понимаю, что вопрос был, где именно могут атаковать. И он, как один из примеров, как один из вариантов атаки, вспомнил о Харькове. Владимир Фесенко Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента"

Эксперт рассказал, что и сам – харьковчанин и прожил там 25 лет. Город расположен в 40 километрах от границ с Россией. Кроме того, там преимущественно русскоязычное население. А у Путина один из лозунгов, который используется для оправдания агрессии, – защита русскоязычных жителей.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

На Донбассе тем временем используется уже другой лозунг – защищать "граждан РФ". По мнению специалиста, сейчас больше рисков именно на оккупированной части.

По российским официальным данным, там уже больше 600 тысяч получили российские паспорта. Кстати, когда захватывали Крым, там тоже использовали лозунг о защите "граждан РФ". Поэтому риски могут быть на разных направлениях. Атака может быть на Мариуполь и Одессу. К сожалению, такой вариант тоже существует,

– отметил он.

От российских коллег, рассказал Фесенко, слышно и о таких рисках, как попытки захватить украинский Юг, отрезать Украину от Азовского и Черного морей. Варианты разные, а о Харькове президент вспомнил прежде всего потому, что это – крупнейший русскоязычный город в Украине, второй по численности, и город буквально на границе с РФ.

Владимир Фесенко отметил, что Харьков – один из вероятных вариантов агрессии РФ / Фото из фейсбука эксперта

​Актуально Россия может напасть на Украину: какие страны хотят эвакуировать своих дипломатов

Проваленный проект "Новороссия"

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что в 2014 году сам по себе проект "Новороссия" по оккупации территории Украины Российской Федерацией предусматривал захват территорий от Харькова до Одессы.

Он имел картографические подразделения под названием "Новороссия" со всеми этими "народными республиками". И этот проект формировался достаточно давно и лег в основу оккупации 2014 года. Он не возник в этот миг и, как известно, провалился. Поэтому очень часто российские пропагандисты до сих пор используют термин "Юго-Восток" относительно войны в Украине. Хотя никакого "Юго-Востока" как такового нет. Им удалось оккупировать меньше 50 процентов Донецкой и Луганской областей и фактически полуостров Крым. Александр Коваленко Военно-политический обозреватель

По мнению Коваленко, Зеленский вспомнил Харьков, как один из городов, который одно время был на острие российской гибридной атаки. Харьков, несомненно, как и любой другой приграничный город, находится под угрозой. Но с другой стороны, нападение только на один город исключительно для того, чтобы его захватить и оккупировать, не несет в себе никакого смысла. Это нерационально и нелогично, потому что захват одного города повлечет за собой серьезные потери живой силы и техники наиболее боеспособных российских подразделений оккупационных войск.

С другой стороны будут колоссальные санкции, которые ударят по экономике Российской Федерации, фактически нивелируя ее и без того ничтожный потенциал. Если Россия и задумывает какие-то агрессивные действия, то они должны выходить за пределы того же самого города Харькова. Они должны выходить за пределы не просто районов, но и областей,

– добавил специалист.

Александр Коваленко подчеркнул: если Россия нападет – потери будут колоссальные / Фото из фейсбука эксперта

Коваленко отметил, что тот контингент, который сейчас сконцентрирован на границе с Украиной, не позволяет столь масштабно проводить операции и контролировать захваченные территории. Но с другой стороны, не стоит снижать уровень бдительности и осторожности, так как РФ продолжает перебрасывать силы и средства к нашим границам, и каждый день они увеличивают эту группировку.

Он объяснил, что 120 – 140 тысяч не хватит для осуществления оккупационных действий. Однако группировка численностью 175 – 200 тысяч – это уже серьезный намек на потенциальную угрозу, которую нужно контролировать 24 часа в сутки.

Добровольцы теробороны могут стрелять из личного охотничьего оружия: смотрите видео