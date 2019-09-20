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      Угроза нацбезопасности, – Данилюк о поджоге дома Гонтаревой

      17 Читати новину українською
      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / Getty images

      То, что происходит сейчас вокруг экс-главы Нацбанка и ее семьи, бывший министр финансов и нынешний секретарь СНБО Данилюк считает угрозой безопасности всему государству.

      Такое мнение он выразил в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".

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      То, что сейчас происходит, – это угроза национальной безопасности,
      сказал Данилюк, комментируя ситуацию с угрозами Валерии Гонтаревой.

      Что известно о пожаре в доме Гонтаревой и угрозах в ее адрес?

      Загородный дачный особняк семьи Гонтаревых в селе Гореничи неизвестные подожгли в ночь на 17 сентября. К счастью, в это время в здании никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

      О поджоге первой сообщила сама Валерия Гонтарева. Она сейчас проживает и работает в Лондоне. Женщина сказала, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью и добавила: он выгорел до тла.

      Гонтарева назвала произошедшее "террором", она связывает поджог с преследованиями против нее. Она рассказала, что ей угрожали Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Олигарх Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

      Он также отметил, что считал национализацию Приватбанка очень важным процессом.

      "Я считал, что национализация Приватбанка была очень важным процессом, который давал ответ на вопрос, может ли Украина решать проблемы, которые накапливались годами", – сказал Данилюк.

      Он добавил, что не будет вмешиваться в процессы вокруг Приватбанка и относительно возможного компромисса власти с бывшими владельцами, поскольку был вовлечен в процесс национализации и конфликт интересов.

      Почему Украина национализировала Приватбанк?
      Он был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. После того, как в банковской системе страны произошел кризис, правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка.

      Кабмин тогда сослался на предложение Национального банка и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации Приватбанка оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      blog_ava
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      20 сентября
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      Теги: Новости Украины СНБО Приватбанк Александр Данилюк Новости политики Валерия Гонтарева Поджог дома Гонтаревой
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