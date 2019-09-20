Загроза нацбезпеці, – Данилюк про підпал дому Гонтаревої

Те, що відбувається зараз навколо ексочільниці Нацбанку та її сім’ї, колишній міністр фінансів і теперішній секретар РНБО Данилюк вважає загрозою безпеці всій державі.

Таку свою думку він висловив в ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером".

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Те, що зараз відбувається, – це загроза національній безпеці,

– сказав Данилюк, коментуючи ситуацію із погрозами Валерії Гонтаревій.

Що відомо про пожежу у домі Гонтаревої і погрози на її адресу?Заміський дачний маєток родини Гонтаревих у селі Гореничі невідомі підпалили в ніч на 17 вересня. На щастя, в цей час у будівлі нікого не було, тому обійшлося без жертв і постраждалих.



Про підпал першою повідомила сама Валерія Гонтарева. Вона зараз проживає і працює у Лондоні. Жінка сказала, що у дім кинули пляшку із запальною сумішшю та додала: він вигорів до тла.



Гонтарева назвала подію "терором", вона пов'язує підпал із переслідуваннями проти неї. Вона розповіла, що їй погрожували Ігор Коломойський та заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов. Олігарх Коломойський вважає, що підпал дому Гонтаревої може бути вигідний їй самій.

Він також зазначив, що вважав націоналізацію Приватбанку дуже важливим процесом.

"Я вважав, що націоналізація ПриватБанку була дуже важливим процесом, який давав відповідь на питання, чи може Україна розв'язувати проблеми, які накопичувались роками", – сказав Данилюк.

Він додав, що не втручатиметься в процеси навколо Приватбанку та щодо можливого компромісу влади з колишніми власниками, оскільки був залученим в процес націоналізації і наразі має конфлікт інтересів.

Чому Україна націоналізувала Приватбанк?Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.



Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації Приватбанку обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.