Соромно, що в Раді є такі "мразі", – Гонтарева у візку висловилася про Дубінського

Валерія Гонтарева вважає головним винуватцем усіх нещасть, що зараз кояться з нею та її сім’єю, олігарха Ігоря Коломойського. Окрім нього, колишню очільницю Нацбанку доймають деякі нардепи від "Слуги народу".

Про "чорну смугу у житті", небажання спілкуватися з Коломойським та про "мразь" Дубінського Гонтарева висловилась в ефірі ток-шоу "Свобода слова із Савіком Шустером". Так, Гонтарева вийшла на прямий зв’язок зі студією з Лондона, де вона мешкає, працює і наразі лікується.

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В моєму житті схожих трагедій раніше не було. І тому те, що сталося, було важко пережити. Коли спалили мій дім, мені здавалося – життя закінчилось. Хоча чорна смуга розпочалась навіть не тепер, а ще 5 років тому, коли я почала робити реформи,

– зауважила політикиня.

Водночас, Гонтарева наголосила: зараз дивиться у майбутнє з надією. Зокрема, – вірить: слідство розбереться та знайде винуватця підпалу її будинку під Києвом. Принаймні, це їй пообіцяв президент Зеленський і глава МВС Арсен Аваков.

Хоч з травмами, на костилях і в кріслі, але я йду вперед. Два дні у моєму домі працюють слідчі, це викликає надію,

– додала ексглава Нацбанку.

Що відомо про пожежу у домі Гонтаревої?Заміський дачний маєток родини Гонтаревих у селі Гореничі записаний на чоловіка ексочільниці Нацбанку Олега Гонтарева. Невідомі підпалили його в ніч на 17 вересня. На щастя, в цей час у будівлі нікого не було, тому обійшлося без жертв і постраждалих.



Про підпал першою повідомила сама Валерія Гонтарева. Вона зараз проживає і працює у Лондоні. Жінка сказала, що у дім кинули пляшку із запальною сумішшю та додала: він вигорів до тла.



Гонтарева назвала подію "терором", вона пов'язує підпал із переслідуваннями проти неї. Вона розповіла, що їй погрожували Ігор Коломойський та заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов. Олігарх Коломойський вважає, що підпал дому Гонтаревої може бути вигідний їй самій.

Водночас, ведучий ток-шоу запропонував Гонтаревій поспілкуватися у прямому ефірі з Ігорем Коломойським, якого вона вважає головним винуватцем усіх своїх нещасть.



Чорна смуга Валерії Гонтаревої/ інфографіка 24 каналу

"Буду рада, якщо з Коломойським Ви поспілкуєтесь без мене. Розповіді цього пана я слухала спочатку 3 роки до націоналізації Приватбанку, а тепер слухаю не лише його знущання, а й він на цьому всьому ще й куражиться. Хай куражиться, але без мене", – вибухнула вона.

Після цього Гонтарева кинулась звинувачувати інших своїх кривдників.

Я напряму спілкувалась з цим… з Коломойським протягом декількох років. Цього мені вистачило з головою. Я вважаю його головним підозрюваним і разом з ним з мене знущаються такі "мразі", як Дубінський і Портнов. Взагалі це сором, що в Раді є такі "мразі", як він (Дубінський – 24 канал),

– сказала Валерія Гонтарева.

Вона пригадала, що Дубінський збирається очолити комісію Верховної Ради з розслідування дій Нацбанку та Фонду гарантування вкладів.

"Подивіться на склад цієї комісії. Це – сором країни. Якщо "Слуга народу" хоче, щоб в українців залишились віра й надія, партія має позбутися таких депутатів", – додала вона.

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Після того, як до ефіру приєднався Ігор Коломойський, Гонтарева заявила, що не має наміру його слухати та припинила своє включення.