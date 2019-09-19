Коломойський отримує кайф від конфліктів, – експерт про ситуацію з Гонтаревою

Ексочільницю Нацбанку Валерію Гонтареву переслідують невдачі. Спершу на неї наїхало авто просто на пішохідному переході у Лондоні, де вона зараз живе. Після цього невідомі підпалили авто її невістки, яка має таке ж ім'я та прізвище як і сама Гонтарева. І от нещодавно вщент згорів будинок, записаний на її чоловіка. Випадковість чи переслідування – з'ясовували експерти у програмі "Політанатомія".

Як сказав економічний оглядач Андрій Яніцький, ймовірніше за все, це діло рук олігарха Ігоря Коломойського, або ж його прибічників.

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Політичний експерт Олег Рибачук зазначив, що існує припущення Коломойського, за яким нібито сама Гонтарева кинулась під машину та спалила свій будинок, аби отримати політичний притулок у Британії. Але сам Рибачук підкреслив, що у цьому немає сенсу, бо ж ексочільниця Нацбанку наразі спокійно живе і працює у Лондоні, і їй непотрібно йти на такі жертви.



Олег Рибачук

Однак не варто забувати та про декілька справ, які відкрило ДБР проти Гонтаревої. Нагадаємо, що вона є підозрюваною у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. І якщо звинувачення будуть підтверджені, то Україна може вимагати екстрадицію.

Що таке екстрадиція?Це процес видачі злочинця чи підозрюваного іншій державі. Для екстрадиції між державами повинен бути активний договір. Деякі країни не видають на екстрадицію своїх громадян.

І у цьому випадку, наголосив ведучий Артем Овдієнко, Гонтаревій дійсно знадобиться політичний притулок. Він підкреслив, що отримання політичного притулку від Британії означає величезний захист і безпеку.

Вона може просто попросити про притулок, бо ж вона там (у Британії, – 24 канал) працює, у неї там компанія, вона платить податки. Тож я собі слабо уявляю навіщо їй кидатися під машину. Хоча, можливо, вона хоче показати, що їй потрібен той притулок,

– припустив Рибачук.

Натомість нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль зазначив, що Гонтарева багато зробила у банківському секторі країни, і перейшла дорогу не лише Коломойському.



Валерія Гонтарева та Ігор Коломойський

Список людей дуже великий, через це наше слідство має розслідувати всі можливі варіанти,

– заявив Володимир.

Політолог Володимир Фесенко додав, що в українській політиці не дивина, коли політиків переслідують за їхні дії. До прикладу, будинок лідера "Самопомочі" та мера Львова Андрія Садового невідомі обстріляли з гранатомета.

Згідно з громадською думкою, Коломойський – підозрюваний номер 1. Це пов'язано з тим, що він неодноразово публічно висловлював критичні зауваження на адресу Гонтаревої. Фактично це були погрози. Але тут є нюанс. Коломойський – це людина, яка отримує кайф від конфліктів,

– підсумував Фесенко.



Напади на Гонтареву та її рідних / Інфографіка 24 каналу