20:55
19 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і погані новини для Ізраїлю. Жирік косить під Пиню
      Вєсті Кремля
      22:11, 18 вересня
      Вєсті.UA: Як Зеленський догоджає Коломойському. Дно українського правосуддя
      Вєсті.UA
      19:18, сьогодні
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, 18 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА

      Коломойський отримує кайф від конфліктів, – експерт про ситуацію з Гонтаревою

      120 Читать новость на русском
      Валерія Гонтарева
      Валерія Гонтарева / biz.censor.net.ua

      Ексочільницю Нацбанку Валерію Гонтареву переслідують невдачі. Спершу на неї наїхало авто просто на пішохідному переході у Лондоні, де вона зараз живе. Після цього невідомі підпалили авто її невістки, яка має таке ж ім'я та прізвище як і сама Гонтарева. І от нещодавно вщент згорів будинок, записаний на її чоловіка. Випадковість чи переслідування – з'ясовували експерти у програмі "Політанатомія".

      Як сказав економічний оглядач Андрій Яніцький, ймовірніше за все, це діло рук олігарха Ігоря Коломойського, або ж його прибічників.

      Читайте також: Гонтареву кличуть до США: що ексочільниця НБУ там робитиме

      Політичний експерт Олег Рибачук зазначив, що існує припущення Коломойського, за яким нібито сама Гонтарева кинулась під машину та спалила свій будинок, аби отримати політичний притулок у Британії. Але сам Рибачук підкреслив, що у цьому немає сенсу, бо ж ексочільниця Нацбанку наразі спокійно живе і працює у Лондоні, і їй непотрібно йти на такі жертви.


      Олег Рибачук

      Однак не варто забувати та про декілька справ, які відкрило ДБР проти Гонтаревої. Нагадаємо, що вона є підозрюваною у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. І якщо звинувачення будуть підтверджені, то Україна може вимагати екстрадицію. 

      Що таке екстрадиція?Це процес видачі злочинця чи підозрюваного іншій державі. Для екстрадиції між державами повинен бути активний договір. Деякі країни не видають на екстрадицію своїх громадян.

      І у цьому випадку, наголосив ведучий Артем Овдієнко, Гонтаревій дійсно знадобиться політичний притулок. Він підкреслив, що отримання політичного притулку від Британії означає величезний захист і безпеку.

      Вона може просто попросити про притулок, бо ж вона там (у Британії, – 24 канал) працює, у неї там компанія, вона платить податки. Тож я собі слабо уявляю навіщо їй кидатися під машину. Хоча, можливо, вона хоче показати, що їй потрібен той притулок,
      – припустив Рибачук.

      Натомість нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль зазначив, що Гонтарева багато зробила у банківському секторі країни, і перейшла дорогу не лише Коломойському. 


      Валерія Гонтарева та Ігор Коломойський

      Список людей дуже великий, через це наше слідство має розслідувати всі можливі варіанти,
      – заявив Володимир.

      Політолог Володимир Фесенко додав, що в українській політиці не дивина, коли політиків переслідують за їхні дії. До прикладу, будинок лідера "Самопомочі" та мера Львова Андрія Садового невідомі обстріляли з гранатомета. 

      Згідно з громадською думкою, Коломойський – підозрюваний номер 1. Це пов'язано з тим, що він неодноразово публічно висловлював критичні зауваження на адресу Гонтаревої. Фактично це були погрози. Але тут є нюанс. Коломойський – це людина, яка отримує кайф від конфліктів,
      – підсумував Фесенко.


      Напади на Гонтареву та її рідних / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Лілія Подкопаєва втретє стала мамою: чарівне фото малюка
      сьогодні
      12619
      Теги: Новини України Підпал будинку Гонтаревої Ігор Коломойський Валерія Гонтарева НБУ Податки Лондон
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі
      сьогодні , 20:20 Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі
      5952
      Динамо – Мальме: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
      сьогодні , 19:50 Динамо – Мальме: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
      2428
      Затори у Києві визнали одними з найбільших у світі
      сьогодні , 19:30 Затори у Києві визнали одними з найбільших у світі
      300
      Прожитковий мінімум: на що впливає та чому за ці гроші неможливо вижити
      сьогодні , 18:01 Прожитковий мінімум: на що впливає та чому за ці гроші неможливо вижити
      Ірина Поліщук 1323
      Півроку карцеру і провокації, – тітка політв'язня Олександра Шумкова про катування в колонії
      сьогодні , 17:00 Півроку карцеру і провокації, – тітка політв'язня Олександра Шумкова про катування в колонії
      Катерина Петренко 346
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук