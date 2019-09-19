Коломойский получает кайф от конфликтов, – эксперт о ситуации с Гонтаревой

Экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву преследуют неудачи. Сначала на нее наехало авто прямо на пешеходном переходе в Лондоне, где она сейчас живет. После этого неизвестные подожгли авто ее невестки, которая имеет такое же имя и фамилию как и сама Гонтарева. И вот недавно полностью сгорел дом, записанный на ее мужа. Случайность или преследование – выясняли эксперты в программе "Политанатомия".

Как сказал экономический обозреватель Андрей Яницкий, вероятнее всего, это дело рук олигарха Игоря Коломойского, или же его сторонников.

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Политический эксперт Олег Рыбачук отметил, что существует предположение Коломойского, согласно которому якобы сама Гонтарева бросилась под машину и сожгла свой дом, чтобы получить политическое убежище в Великобритании. Но сам Рыбачук подчеркнул, что в этом нет смысла, так как экс-глава Нацбанка пока спокойно живет и работает в Лондоне, и ей не нужно идти на такие жертвы.



Олег Рыбачук

Однако не стоит забывать и о нескольких делах, открытых ГБР против Гонтаревой. Напомним, что она подозреваема по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. И если обвинения будут подтверждены, то Украина может требовать экстрадиции.

Что такое экстрадиция?

Это процесс выдачи преступника или подозреваемого другому государству. Для экстрадиции между государствами должен быть активен договор. Некоторые страны не выдают на экстрадицию своих граждан.

И в этом случае, подчеркнул ведущий Артем Овдиенко, Гонтаревой действительно понадобится политическое убежище. Он подчеркнул, что получение политического убежища от Британии означает огромную защиту и безопасность.

Она может просто попросить об убежище, потому что она там (в Великобритании – 24 канал) работает, у нее там компания, она платит налоги. Поэтому я себе слабо представляю зачем ей бросаться под машину. Хотя, возможно, она хочет показать, что ей нужно то убежище,

– предположил Рыбачук.

Зато нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль отметил, что Гонтарева много сделала в банковском секторе страны, и перешла дорогу не только Коломойскому.



Валерия Гонтарева и Игорь Коломойский

Список людей очень большой, поэтому наше следствие должно расследовать все возможные варианты,

– заявил Владимир.

Политолог Владимир Фесенко добавил, что в украинской политике не редкость, когда политиков преследуют за их действия. К примеру, дом лидера "Самопомочи" и мэра Львова Андрея Садового неизвестные обстреляли из гранатомета.

Согласно общественному мнению, Коломойский – подозреваемый номер 1. Это связано с тем, что он неоднократно публично высказывал критические замечания в адрес Гонтаревой. Фактически это были угрозы. Но здесь есть нюанс. Коломойский – это человек, который получает кайф от конфликтов,

– подытожил Фесенко.



Нападения на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала