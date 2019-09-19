13:11
19 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и плохие новости для Израиля. Жирик косит под Пиню
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 сентября
      Вести.UA: Гонтарева против потусторонних сил Коломойского. Аваков, наркомания и Добкин
      Вєсті.UA
      21:30, 18 сентября
      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"
      ЦРУ
      09:00, 18 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Гонтареву зовут в США: что экс-глава НБУ будет там делать

      238 Читати новину українською
      Валерия Гонтарева
      Валерия Гонтарева

      В Конгрессе США выразили беспокойство относительно нападений на бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву. Также экс-чиновницу пригласили совершить визит в Соединенные Штаты.

      Как отметила сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур, Гонтарева будет общаться в США со здешними законодателями относительно нападений на нее, передает "Радио Свобода".

      Интересно! Коломойский собирается судиться с Гонтаревой

      Мы обеспокоены нападениями на Валерию Гонтареву. Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение являются дорогой в будущее,
      – заявила она.

      Согласилась ли Гонтарева на такое предложение и когда состоится ее визит в США, пока информации нет.

      Добавим, что Валерия Гонтарева была главой НБУ с июня 2014-го по март 2018 года.

      Обратите внимание! Мне угрожали последние пять лет, – Гонтарева о том, что предшествовало пожару в ее доме

      Что известно о нападениях на Валерию Гонтареву

      В начале сентября в Лондоне, где она сейчас живет и работает, Валерию Гонтареву на пешеходном переходе сбил автомобиль. Через некоторое время экс-глава НБУ заявила, что машину ее невестки и полной тезки сожгли. А недавно под Киевом подожгли дом, который принадлежит экс-госслужащей.

      Заметим, что все эти события происходят на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, а также обысков в ее украинских жилищах. Гонтарева является подозреваемой по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича.

      Бывшая глава Нацбанка, со своей стороны, говорит об угрозах и намекает, что к этим нападениям причастны экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

      Валерія Гонтарева
      Нападения на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Михайлово чудо: что можно и что не стоит делать в этот день
      сегодня
      9891
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Валерия Гонтарева Поджог дома Гонтаревой
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Формула Штайнмайера – российский сценарий выполнения "Минска"
      сегодня , 12:06 Формула Штайнмайера – российский сценарий выполнения "Минска"
      Павло Казарін 128
      Стриптизерши: криминальная комедия о мошенницах на Уолл-Стрит
      сегодня , 11:34 Стриптизерши: криминальная комедия о мошенницах на Уолл-Стрит
      Юлія Ліпенцева 104
      О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили
      сегодня , 08:45 О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили
      Ірина Поліщук 3064
      Формула Штайнмаєра та розведення військ: що це означає для майбутнього України?
      сегодня , 08:40 Формула Штайнмаєра та розведення військ: що це означає для майбутнього України?
      Артем Овдієнко 1152
      Вероятность кризиса выше с каждым днем, – Фурса о том, начнется ли экономический коллапс
      сегодня , 08:01 Вероятность кризиса выше с каждым днем, – Фурса о том, начнется ли экономический коллапс
      Олена Трибушна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук