Гонтареву зовут в США: что экс-глава НБУ будет там делать

В Конгрессе США выразили беспокойство относительно нападений на бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву. Также экс-чиновницу пригласили совершить визит в Соединенные Штаты.

Как отметила сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур, Гонтарева будет общаться в США со здешними законодателями относительно нападений на нее, передает "Радио Свобода".

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Мы обеспокоены нападениями на Валерию Гонтареву. Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение являются дорогой в будущее,

– заявила она.

Согласилась ли Гонтарева на такое предложение и когда состоится ее визит в США, пока информации нет.

Добавим, что Валерия Гонтарева была главой НБУ с июня 2014-го по март 2018 года.

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Что известно о нападениях на Валерию Гонтареву

В начале сентября в Лондоне, где она сейчас живет и работает, Валерию Гонтареву на пешеходном переходе сбил автомобиль. Через некоторое время экс-глава НБУ заявила, что машину ее невестки и полной тезки сожгли. А недавно под Киевом подожгли дом, который принадлежит экс-госслужащей.

Заметим, что все эти события происходят на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, а также обысков в ее украинских жилищах. Гонтарева является подозреваемой по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича.

Бывшая глава Нацбанка, со своей стороны, говорит об угрозах и намекает, что к этим нападениям причастны экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.



Нападения на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала