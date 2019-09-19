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      Гонтареву кличуть до США: що ексочільниця НБУ там робитиме

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      Валерія Гонтарева:
      Валерія Гонтарева:

      У Конгресі США висловили занепокоєння щодо нападів на колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву. Також ексдержслужбовицю запросили здійснити візит до Сполучених Штатів.

      Як зазначила співголова групи підтримки України в Палаті представників США, конгресменка від Демократичної партії Марсі Каптур, Гонтарева спілкуватиметься у США з тутешніми законодавцями щодо нападів на неї, передає "Радіо Свобода".

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      Ми є занепокоєними нападами на Валерію Гонтареву. Ми спостерігаємо за цими подіями дуже уважно. Ми просто не можемо прийняти думку, що страх і кримінал, вбивство й руйнування є дорогою до майбутнього,
      – заявила вона.

      Чи погодилася Гонтарева на таку пропозицію та коли відбудеться її візит до США, наразі інформації немає.

      Додамо, що Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го по березень 2018 року.

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      Що відомо про напади на Валерію Гонтареву

      На початку вересня у Лондоні, де вона зараз живе та працює, Валерію Гонтареву на пішохідному переході збив автомобіль. За деякий час екс-очільниця НБУ вже заявила, що машину її невістки та повної тезки спалили. А нещодавно під Києвом підпалили будинок, який належить держслужбовиці.

      Зауважимо, що всі ці події відбуваються на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, а також обшуків у її українських помешканнях. Гонтарева є підозрбваною у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича.

      Колишня голова Нацбанку, зі свого боку, говорить про погрози та натякає, що до цих нападів є причетними ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський і заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

      Валерія Гонтарева
      Напади на Гонтареву та її рідних / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Новини США Валерія Гонтарева Підпал будинку Гонтаревої
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