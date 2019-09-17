Підпал будинку Гонтаревої: ситуацію прокоментував Коломойський

Олігарх, якого сама ексочільниця Нацбанку звинувачує у погрозах в її сторону, вважає: підпал дому Гонтаревої може бути вигідний їй самій.

Заміський будинок Валерії Гонтаревої спалахнув в ніч на 17 вересня. Йдеться про маєток у селі Гореничі під Києвом. За попередньою інформацією, у нього кинули пляшку з займистою сумішшю. Наразі через інцидент вже відкрили кримінальне провадження, на місці працюють слідчі.

Основне: Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео

На ситуацію вже відреагував олігарх Ігор Коломойський. Про те, що підпал міг бути вигідний самій Гонтаревій він повідомив у листуванні з журналістами "Української правди".

Тепер, скоріше за все, її не видадуть. Тож думайте самі,

– коротко наголосив Коломойський.

Річ у тім, що Валерія Гонтарева зараз проживає і працює у Лондоні. Вона нещодавно заявляла, що ймовірно проситиме у Великої Британії політичного притулку через переслідування в Україні.



Заміський будинок Гонтаревої після підпалу/ фото Єлизавети Герасим'юк, 24 канал

Останнім часом Валерію Гонтареву та її сім’ю спіткала низка нещасть. Так, спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка. Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили, тепер – пожежа у маєтку під Києвом. Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, обшуків у її українських помешканнях та заяв самої політикині про погрози з боку Коломойського.

Чому у Гонтаревої з Коломойським конфлікт?

Гонтарева вважає, що всі останні випадки, пов’язані з руйнуванням майна її родини та ДТП у Лондоні, під час якого вона постраждала, є "вендетою" Ігоря Коломойського за націоналізацію "Приватбанку". Вона вважає себе головним ворогом олігарха.



Той же днями віджартувався, що готовий організувати приліт ексочільниці Нацбанку в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою. Вона навіть заявила, що "якщо з нею щось трапиться у Лондоні, то ми повинні знати, хто за цим стоїть".