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      Підпал будинку Гонтаревої: ситуацію прокоментував Коломойський

      642 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / 24 канал

      Олігарх, якого сама ексочільниця Нацбанку звинувачує у погрозах в її сторону, вважає: підпал дому Гонтаревої може бути вигідний їй самій.

      Заміський будинок Валерії Гонтаревої спалахнув в ніч на 17 вересня. Йдеться про маєток у селі Гореничі під Києвом. За попередньою інформацією, у нього кинули пляшку з займистою сумішшю. Наразі через інцидент вже відкрили кримінальне провадження, на місці працюють слідчі.

      Основне: Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео

      На ситуацію вже відреагував олігарх Ігор Коломойський. Про те, що підпал міг бути вигідний самій Гонтаревій він повідомив у листуванні з журналістами "Української правди".

      Тепер, скоріше за все, її не видадуть. Тож думайте самі,
      – коротко наголосив Коломойський.

      Річ у тім, що Валерія Гонтарева зараз проживає і працює у Лондоні. Вона нещодавно заявляла, що ймовірно проситиме у Великої Британії політичного притулку через переслідування в Україні.

      будинок Гонтарева пдпал
      Заміський будинок Гонтаревої після підпалу/ фото Єлизавети Герасим'юк, 24 канал

      Останнім часом Валерію Гонтареву та її сім’ю спіткала низка нещасть. Так, спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка. Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили, тепер – пожежа у маєтку під Києвом. Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, обшуків у її українських помешканнях та заяв самої політикині про погрози з боку Коломойського.

      Чому у Гонтаревої з Коломойським конфлікт?

      Гонтарева вважає, що всі останні випадки, пов’язані з руйнуванням майна її родини та ДТП у Лондоні, під час якого вона постраждала, є "вендетою" Ігоря Коломойського за націоналізацію "Приватбанку". Вона вважає себе головним ворогом олігарха.

      Той же днями віджартувався, що готовий організувати приліт ексочільниці Нацбанку в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою. Вона навіть заявила, що "якщо з нею щось трапиться у Лондоні, то ми повинні знати, хто за цим стоїть".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Підпал будинку Гонтаревої Валерія Гонтарева Ігор Коломойський
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