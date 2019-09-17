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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Поджог дома Гонтаревой: ситуацию прокомментировал Коломойский

      89 Читати новину українською
      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / 24 канал

      Олигарх, которого сама экс-глава Нацбанка обвиняет в угрозах в ее сторону, считает: поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

      Загородный дом Валерии Гонтаревой вспыхнул в ночь на 17 сентября. Речь идет об особняке в селе Гореничи под Киевом. По предварительной информации, в него бросили бутылку с зажигательной смесью. Сейчас по инциденту уже открыли уголовное производство, на месте работают следователи.

      Основное: Поджог дома Гонтаревой: что известно на этот момент – фото и видео

      На ситуацию уже отреагировал олигарх Игорь Коломойский. О том, что поджог мог быть выгоден самой Гонтаревой, он сообщил в переписке с журналистами "Украинской правды".

      Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Так что думайте сами,
      – коротко отметил Коломойский.

      Дело в том, что Валерия Гонтарева сейчас проживает и работает в Лондоне. Она недавно заявляла, что вероятно будет просить у Великобритании политического убежища из-за преследований в Украине.

      будинок Гонтарева пдпалЗагородный дом Гонтаревой после поджога / фото Елизаветы Герасимюк, 24 канал

      В последнее время Валерию Гонтареву и ее семью постигла череда несчастий. Так, сначала бывшую главу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Потом женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли, теперь – пожар в доме под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских домах и заявлений самого политика об угрозах со стороны Коломойского.

      Почему у Гонтаревой с Коломойским конфликт?

      Гонтарева считает, что все последние случаи, связанные с разрушением имущества ее семьи и ДТП в Лондоне, во время которого она пострадала, являются "вендеттой" Игоря Коломойского за национализацию "Приватбанка". Она считает себя главным врагом олигарха.

      Тот же на днях отшутился, что готов организовать прилет экс-главы Нацбанка в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой. Она даже заявила, что "если с ней что-то случится в Лондоне, то мы должны знать, кто за этим стоит".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Валерия Гонтарева Поджог дома Гонтаревой Игорь Коломойский
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