Поджог дома Гонтаревой: ситуацию прокомментировал Коломойский

Олигарх, которого сама экс-глава Нацбанка обвиняет в угрозах в ее сторону, считает: поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

Загородный дом Валерии Гонтаревой вспыхнул в ночь на 17 сентября. Речь идет об особняке в селе Гореничи под Киевом. По предварительной информации, в него бросили бутылку с зажигательной смесью. Сейчас по инциденту уже открыли уголовное производство, на месте работают следователи.

Основное: Поджог дома Гонтаревой: что известно на этот момент – фото и видео

На ситуацию уже отреагировал олигарх Игорь Коломойский. О том, что поджог мог быть выгоден самой Гонтаревой, он сообщил в переписке с журналистами "Украинской правды".

Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Так что думайте сами,

– коротко отметил Коломойский.

Дело в том, что Валерия Гонтарева сейчас проживает и работает в Лондоне. Она недавно заявляла, что вероятно будет просить у Великобритании политического убежища из-за преследований в Украине.

Загородный дом Гонтаревой после поджога / фото Елизаветы Герасимюк, 24 канал

В последнее время Валерию Гонтареву и ее семью постигла череда несчастий. Так, сначала бывшую главу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Потом женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли, теперь – пожар в доме под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских домах и заявлений самого политика об угрозах со стороны Коломойского.

Почему у Гонтаревой с Коломойским конфликт?

Гонтарева считает, что все последние случаи, связанные с разрушением имущества ее семьи и ДТП в Лондоне, во время которого она пострадала, являются "вендеттой" Игоря Коломойского за национализацию "Приватбанка". Она считает себя главным врагом олигарха.

Тот же на днях отшутился, что готов организовать прилет экс-главы Нацбанка в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой. Она даже заявила, что "если с ней что-то случится в Лондоне, то мы должны знать, кто за этим стоит".