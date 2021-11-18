Світ просто в шоку від того, що витворяє ця держава. Росія за допомогою ракети збила один зі своїх старих супутників "Космос 1408".

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Супутник розлетівся на сотні шматків космічного сміття. Тепер воно загрожує космічним інтересам усіх країн.

Росія створила загрозу життю людей

Весь екіпаж МКС потрапив через це у небезпечну ситуацію. Станції довелося двічі ухилятися від уламків, а космонавти сховалися у кораблі в очікуванні евакуації.

Директор NASA Білл Нельсон у повному шоку. Він заявив, що Росія безрозсудно створила загрозу для космонавтів на Міжнародній космічній станції.

Відтепер польоти в космос стали небезпечнішими

У повному шоку міністр оборони Великобританії, який зауважив, що такі дії Росії тепер наражатимуть на небезпеку польоти людей у космос у майбутньому.

У повному шоку і Держсекретар США Ентоні Блінкен і в НАТО. Росія збиває у космосі супутник. Його уламки мало не знищують МКС, через що екіпаж станції вимушений лізти у рятувальні шлюпки. І у майбутньому це може принести фатальні наслідки для дослідників.

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