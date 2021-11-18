Світ просто в шоку від того, що витворяє ця держава. Росія за допомогою ракети збила один зі своїх старих супутників "Космос 1408".

До теми МКС загрожує зіткнення із космічним сміттям через безвідповідальні дії Росії, – США

Супутник розлетівся на сотні шматків космічного сміття. Тепер воно загрожує космічним інтересам усіх країн.

Росія створила загрозу життю людей

Весь екіпаж МКС потрапив через це у небезпечну ситуацію. Станції довелося двічі ухилятися від уламків, а космонавти сховалися у кораблі в очікуванні евакуації.

Директор NASA Білл Нельсон у повному шоку. Він заявив, що Росія безрозсудно створила загрозу для космонавтів на Міжнародній космічній станції.

Відтепер польоти в космос стали небезпечнішими

У повному шоку міністр оборони Великобританії, який зауважив, що такі дії Росії тепер наражатимуть на небезпеку польоти людей у космос у майбутньому.

У повному шоку і Держсекретар США Ентоні Блінкен і в НАТО. Росія збиває у космосі супутник. Його уламки мало не знищують МКС, через що екіпаж станції вимушений лізти у рятувальні шлюпки. І у майбутньому це може принести фатальні наслідки для дослідників.

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