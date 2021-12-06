Жертвой мошенницам стала жительница Подгайчиков Зборовской общины. Девушка сама привела в свой дом неизвестную женщину, испугавшись ее "пророчеств".

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Гадалка обчистила жилище женщины

3 декабря к полицейским Зборова обратилась 21-летняя женщина. Она рассказала, что ее квартиру обокрала неизвестная женщина. Она вынесла все сбережения потерпевшей на общую сумму более 170 тысяч гривен.

Что предшествовало действиям злоумышленницы

Правоохранители взялись выяснять, что же предшествовало этому инциденту. Стало известно, что потерпевшая сама привела в дом незнакомую женщину, которую встретила в Тернополе.

Незнакомка запугала девушку тем, что ее родным грозит смерть, если не очистить от проклятия все ценные вещи, которые хранятся в доме.

Испугавшись, девушка вызвала такси и уехала из областного центра в родное село, взяв с собой "спасительницу". Пострадавшая мало что помнит из периода общения с незнакомкой, более того – даже не помнит, как выглядела злоумышленница.

Оправилась женщина уже под вечер, хотя деньги из тайника исчезли еще до обеда.

Полиция просит помочь найти гадалку

Полицейские получили изображение с камеры наблюдения, но лица злоумышленницы на нем не видно. Поэтому правоохранители обращаются ко всем, кто мог быть свидетелем этого события, предоставить информацию, которая помогла бы установить личность злодейки.

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