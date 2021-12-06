Жертвою пройдисвітки стала жителька Підгайчиків Зборівської громади. Дівчина сама привела до свого дому невідому жінку, злякавшись її "пророцтв".

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Ворожка обчистила житло жінки

3 грудня до поліцейських Зборова звернулася 21-річна жінка. Вона розповіла, що її помешкання обікрала невідома жінка. Вона винесла всі заощадження потерпілої на загальну суму у понад 170 тисяч гривень.

Що передувало діям зловмисниці

Правоохоронці взялися з'ясовувати, що ж перебувало цьому інциденту. Стало відомо, що потерпіла сама привела до хати незнайому жінку, яку зустріла в Тернополі.

Незнайомка залякала дівчину тим, що її рідним загрожує смерть, якщо не очистити від прокляття усі цінні речі, які зберігаються у хаті.

Злякавшись, дівчина викликала таксі та поїхала з обласного центру до рідного села, взявши з собою "рятівницю". Постраждала мало що пам'ятає з періоду спілкування з незнайомкою, ба більше – навіть не пригадує, як виглядала зловмисниця.

Оговталася жінка вже над вечір, хоча гроші зі сховку зникли ще до обіду.

Поліція просить допомогти знайти ворожку

Поліцейські отримали зображення з камери спостереження, але обличчя зловмисниці на ньому не видно. Тому правоохоронці звертаються до усіх, хто міг бути свідком тієї події, надати інформацію, яка допомогла б встановити особу лиходійки.

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