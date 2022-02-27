Что известно о пожаре с нефтепродуктами? В комментариях 24 каналу в ГСЧС рассказали, что 27 февраля примерно в час ночи вблизи села Крячки Фастовского района в результате обстрела возникло возгорание хранилища с нефтепродуктами на базе "КЛО".

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Угрозы для людей нет

В настоящее время горение происходит в пределах обрушения, распространения пожара нет.

Угрозы для людей нет. Подразделения ГСЧС приведены в готовность и при первой возможности будут введены на тушение после окончания обстрелов,

– сообщили в ГСЧС.

Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время уточняется. Кроме того, был создан резерв Кировоградской и Черкасской области.

Напомним, что ночью загорелась нефтебаза сети КЛО. "Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом", – сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

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