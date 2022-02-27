Що відомо про пожежу з нафтопродуктами? У коментарях 24 каналу у ДСНС розповіли, що 27 лютого приблизно о першій ночі поблизу села Крячки Фастівського району внаслідок обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі КЛО.
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Загрози для людей немає
На даний час горіння відбувається в межах обвалування, розповсюдження пожежі немає.
Загрози для людей немає. Підрозділи ДСНС приведені у готовність і за першої можливості будуть введені на гасіння після закінчення обстрілів,
– повідомили у ДСНС.
Інформація щодо жертв та постраждалих наразі уточнюється. Крім того, створили резерв Кіровоградської та Черкаської області.
Нагадаємо, що вночі спалахнула нафтобаза мережі КЛО. "Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом", – повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.
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