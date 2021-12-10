Об этом в эфире 24 Канала рассказал посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый. Он отметил, что не видит изменения позиций США.

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"Что касается попытки России расколоть европейских союзников и США, то это всегда было. Здесь есть определенные нюансы. В администрации Байдена есть способы, как нашим соседям, которые действительно с нами в близких отношениях – Польши, и Румынии, и странам Балтии, как им дать такой сигнал, чтобы они пересмотрели свои опасения", – сказал Чалый.

Сейчас есть вопрос того, что позиция стран, граничащих с Белоруссией и Россией, более радикальная, чем позиция центральноевропейских стран,

– добавил он.

Какова позиция НАТО

Чалый заверил, что НАТО является единодушным по противодействию России. Это заложено в их стратегических документах. Речь идет о том, что в случае атаки любой страны на любую страну НАТО ее будут защищать все.

То есть с точки зрения внутренней консолидации, то здесь нет проблем. Вопрос в другом – каким образом сейчас НАТО смотрит на противодействие России за своими пределами, в частности в Украине. То есть здесь сложный вопрос, потому что с одной стороны мы не член НАТО, а с другой стороны – угрозы, которые звучат от России, касаются уже не только Украины. Валерий Чалый Посол Украины в США в 2015–2019

Чалый считает, что Россия хочет разделить Европейский Союз и НАТО. Он отметил, что это для объединений тест на жизнеспособность.

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