Об этом сказал Пятрас Ауштрявичюс – депутат Европарламента от Литвы. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.

Внимание У путина есть дедлайн относительно войны против Украины, – Ступак

По его словам, страна полностью понимает все опасности со стороны России, которые вытекают из сложившейся ситуации. Литва вчера, 15 июля, подписала межпартийное соглашение о политике обороны и безопасности Литвы на долгосрочную перспективу.

Мы понимаем всю ответственность. Однако я не думаю, что Россия пойдет на такой шаг и резко попытается спровоцировать страну-члена НАТО.

– считает евродепутат.

Однако, имея хотя бы немного западного вооружения, можно выдержать натиск так называемой второй армии мира. И украинские вооруженные силы это постоянно доказывают.

Вместе с тем никто не знает, чего ждать от врага, поэтому подготовка продолжается.

"Мы готовимся. Настроения в обществе положительные. Мы не думаем, что дойдет до провокаций, хотя понимаем, что в инфопространстве мы уже на "прицеле" у кремля", – добавил Ауштрявичюс.

К теме. Европейская комиссия после угроз России прибегнуть к "мерам по защите национальных интересов" позволила перевозить даже военные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию ЕС. Поэтому в Литве недовольны коммуникацией правительства.

Поддержка Литвы в рамках НАТО

Как добавил европарламентарий, страна-агрессор будет понимать, что это будет для нее означать, поскольку 5-й пункт договора НАТО никто не отменял. В нем говорится о том, что нападение на одну страну-члена Альянса будет считаться нападением на всех.

Евродепутат Пятрас Ауштрявичюс о непоследовательности ЕС по санкциям: смотрите видео

Угроза Литве со стороны россии

Литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас 24 каналу рассказал, что литовцы ищут новые возможности, чтобы предоставить новую военную помощь Украине.

Дело в том, что они прекрасно понимают, что Россия может пойти дальше.

"Мы всегда должны быть бдительными. Это не только ваша война. Это и наша война. Да, мы не можем бороться на поле боя вместе с вашими бойцами. Но мы должны помогать, чем можем", – подчеркивал он.