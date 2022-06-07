Соответствующую информацию рассказал на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Это произошло после дня журналиста, то есть 7 июня.

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В Госдепе прокомментировали российскую цензуру

В Госдепе США пояснили, что Россия уже испытала разрушительные репутационные расходы, а попытки дальнейшего подавления или ограничения возможности независимых журналистов свободно действовать внутри России приведут к дальнейшим репутационным расходам для Москвы, словно их следовало бы подчеркивать дальше.

Также в Госдепе США объяснили, что российское правительство сознательно презирает понятие свободной печати.

В качестве свидетельства можно привести тот факт, что они блокируют каждое независимое средство массовой информации в их стране, угрожают профессиональным журналистам просто за то, что они делают свою работу. Их попытки изолировать российскую общественность от любой зарубежной информации лишь иллюстрируют хрупкость и неубедительность нарратива российского правительства.

– заявил Нед Прайс.

Следует вспомнить, что в России действует мощная система пропаганды и лжи. В частности, росСМИ написали, что в Дарницком заводе россияне манили якобы по вражеским танкам. На самом деле, танков на том заводе нет.

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Российские кафиры 5 июня ударили по Дарницкому заводу. Роспропаганда сообщила, что якобы были вражеские танки.

100 мировых журналистов не увидели бронетехники на обстрелянном Дарницком заводе . Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что ни одна бронетехника на заводе не была найдена. Более 100 мировых и украинских журналистов в этом убедились.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что 4 июня россияне обстреляли Донецк с территории Макеевки . Все это сделали, чтобы обвинить Украину в гибели мирных жителей.

Также известно, что враги еще раз обстреляли Донецк, который сами и контролируют. Все для того чтобы обвинить украинскую армию в провокациях.

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