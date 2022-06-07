Відповідну інформацію розповів на брифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс. Це трапилось після дня журналіста, тобто 7 червня.

До теми Зеленський вручив держнагороди українським медійникам і членам родин тих, хто загинув у війні

У Держдепі прокоментували російську цензуру

У Держдепі США пояснили, що Росія вже зазнала руйнівних репутаційних витрат, натомість спроби подальшого придушення або обмеження можливості незалежних журналістів вільно діяти всередині Росії призведуть до подальших репутаційних витрат для Москви, наче їх потрібно було б підкреслювати далі.

Також у Держдепі США пояснили, що російський уряд свідомо зневажає поняття вільної преси.

Як свідчення можна навести той факт, що вони блокують кожен незалежний засіб масової інформації в їхній країні, погрожують професійним журналістам просто за те, що вони роблять свою роботу. Їхнє намагання ізолювати російську громадськість від будь-якої закордонної інформації лише ілюструє крихкість та непереконливість наративу російського уряду,

– заявив Нед Прайс.

Варто пригадати, що у Росії діє потужна система пропаганди та брехні. Зокрема росЗМІ написали, що в Дарницькому заводі росіяни гатили нібито по ворожих танках. Насправді танків на тому заводі немає.

Російська пропаганда: основне