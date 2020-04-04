Угрозы Гео Леросу, итоги видеоконференции о Консультативном совете – Гуд Найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 3 апреля – нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос рассказал, что после публикации видео о том, как брат Андрея Ермака торгует госдолжностями, ему начали угрожать. Вероятно, под давлением общества Андрей Ермак отказался от идеи создания Консультативного совета. Потому что 3 апреля появляется информация, что Россия осталась недовольна результатом видеоконференции.
Также в выпуске:
В так называемых Л/ДНР нет карантина, нет тестов и лекарств. Но, очевидно, что есть люди, больные коронавирусом. Для Донбасса ситуация осложняется тем, что треть населения там – это группа риска: пожилых людей на оккупированных территориях примерно миллион. То есть, как минимум, каждый третий. И оккупанты не дают возможности этим гражданам обратиться за помощью на подконтрольную Украине территорию.
Читайте также
Выбор редакции
-
Глава Минздрава Степанов говорит, что в новой фирме его жены "измены нет"3 апреля , 20:41
-
Главные новости 3 апреля: в Украине ужесточили карантин, Зайцева и Дронов будут сидеть 10 лет3 апреля , 21:00
-
Дефолт в мае 2020: ждать ли его в Украине и что это означает3 апреля , 19:40
-
Скандал в одесском медцентре: Зеленский отреагировал на обращение врачей3 апреля , 20:32
-
Ротвейлер загрыз насмерть мужчину на Киевщине3 апреля , 18:53
-
Путин, Макрон и последствия пандемии для Украины: интервью Андрея Шкиля3 апреля , 17:30