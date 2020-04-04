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      Угрозы Гео Леросу, итоги видеоконференции о Консультативном совете – Гуд Найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 3 апреля – нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос рассказал, что после публикации видео о том, как брат Андрея Ермака торгует госдолжностями, ему начали угрожать. Вероятно, под давлением общества Андрей Ермак отказался от идеи создания Консультативного совета. Потому что 3 апреля появляется информация, что Россия осталась недовольна результатом видеоконференции.

      Также в выпуске:

      В так называемых Л/ДНР нет карантина, нет тестов и лекарств. Но, очевидно, что есть люди, больные коронавирусом. Для Донбасса ситуация осложняется тем, что треть населения там – это группа риска: пожилых людей на оккупированных территориях примерно миллион. То есть, как минимум, каждый третий. И оккупанты не дают возможности этим гражданам обратиться за помощью на подконтрольную Украине территорию.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Офіс Президента Скандал между Ермаком и Леросом Минские договоренности Минск Гуд найт Юкрейн Новости политики
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