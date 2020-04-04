Погрози Гео Леросу, підсумки відеоконференції про Консультативну раду – Гуд Найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 3 квітня – нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос розповів, що після публікації відео про те, як брат Андрія Єрмака торгує держпосадами, йому почали погрожувати. Ймовірно, під тиском суспільства Андрій Єрмак відмовився від ідеї створення Консультативної ради. Бо 3 квітня з'являється інформація, що Росія залишилася незадоволеною результатом відеоконференції.

Також у випуску:

В так званих Л/ДНР немає карантину, немає тестів і ліків. Але, очевидно, що є люди, хворі на коронавірус. Для Донбасу ситуація ускладнюється тим, що третина населення там – це група ризику: літніх людей на окупованих територіях приблизно мільйон. Тобто, як мінімум, кожен третій. І окупанти не дають можливості цим громадянам звернутися по допомогу на підконтрольну Україні територію.