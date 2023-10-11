Кроме того, СБУ выявило схемы уклонения в Черкасской области и Хмельницком. Также ДБР разоблачило правоохранителя в Черновицкой области.

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Что известно о разоблаченных схемах во Львове, Хмельницком и Черкасской области

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила три схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Центре и на Западе Украины. В частности, следователи разоблачили главу райотдела социальной защиты Департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.

По их данным, должностное лицо:

помогала уклоняющимся бежать за пределы Украины;

бежали мужчины призывного возраста на основании фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья;

чтобы реализовать сделку, привлекла своих подельников из местной медико-социальной экспертной комиссии.

Правоохранители задержали чиновника в августе 2022 года "на горячем" во время передачи клиенту "проплаченных" им фальшивых документов. На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и назначил ей 7 лет тюрьмы,

– рассказали следователи.

Кроме того, военная контрразведка СБУ задержала еще двух организаторов "схем уклоняющихся" в Хмельницком и Черкасской области. Там мужчинам призывного возраста предлагали содействовать избежать призыва и дальше бежать в Евросоюз за поддельными документами о "плохом" здоровье.

Стоили такие услуги 4 – 10 тысяч долларов. В СБУ отметили, что сумма зависела от срочности подготовки фальшивки и выезда за границу. Из-за этих схем правоохранители задержали:

в Хмельницком – работницу местной аптеки, которая во время разговоров с покупателями подыскивала желающих избежать мобилизации. Далее обращалась к экс-мужу, который работал в облвоенкомате и подрабатывал документы для уклоняющихся;

в Черкасской области – бывшая работница местной больницы в городе Городище, которая продавала фиктивные медсправки о непригодности к службе. Чтобы оформить документы, привлекала своих бывших коллег из военно-врачебной комиссии.

СБУ разоблачили схемы уклонения от мобилизации в 3 областях / Фото Службы безопасности

ДБР разоблачило схему переправки в Румынию

В Черновицкой области Государственное бюро расследований разоблачило правоохранителя, который создал преступную группу, чтобы помочь уклоняющимся незаконно пересечь румынскую границу. Следствие рассказало, что он:

возглавил преступную схему и привлек к ней трех гражданских знакомых;

знал о времени и месте несения службы пограничными нарядами;

на основе имеющейся информации разрабатывал маршрут, по которому сообщники проводили уклонистов через границу;

за переправку одного уклоняемого брали 4,5 – 5 тысяч евро, сумма зависела от личных договоренностей.

Члены группы подыскивали желающих выехать из Украины, собирали их в Черновцах, где ждали удобного времени для последующей переправки… После сообщения от стражи порядка из Черновцов, группу уклоняющихся везли в оговоренное место, откуда они ночью осуществляли переход границы. Таким образом злоумышленники смогли переправить до 10 военнообязанных,

– сообщили в ДБР.

Они разоблачили схему, когда в конце сентября 2023 года машину с одним фигурантом и пятью "клиентами" остановили пограничники.

"Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Другие участники преступной группы пытались скрываться от следствия, однако были разоблачены работниками Бюро", – заявили в ДБР.

Теперь правоохранителя с тремя сообщниками подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Если вину по статье докажут, то им грозит до 9 лет лишения свободы.

Правоохранителю избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 500 тысяч гривен залога. Еще продолжается работа, чтобы выбрать меру пресечения двум другим участникам группы.



Следователи обнаружили новую схему на Буковине / Фото ДБР

Обратите внимание! Во время военного положения в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Их продлили до 15 ноября 2023 года. С 24 февраля 2022 года военное положение и всеобщую мобилизацию продолжали семь раз.