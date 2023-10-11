Кроме того, СБУ выявило схемы уклонения в Черкасской области и Хмельницком. Также ДБР разоблачило правоохранителя в Черновицкой области.
Удар России по кафе в Грозе: среди 50 человек искали корректировщиков
Что известно о разоблаченных схемах во Львове, Хмельницком и Черкасской области
Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила три схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Центре и на Западе Украины. В частности, следователи разоблачили главу райотдела социальной защиты Департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.
По их данным, должностное лицо:
- помогала уклоняющимся бежать за пределы Украины;
- бежали мужчины призывного возраста на основании фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья;
- чтобы реализовать сделку, привлекла своих подельников из местной медико-социальной экспертной комиссии.
Правоохранители задержали чиновника в августе 2022 года "на горячем" во время передачи клиенту "проплаченных" им фальшивых документов. На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и назначил ей 7 лет тюрьмы,
– рассказали следователи.
Кроме того, военная контрразведка СБУ задержала еще двух организаторов "схем уклоняющихся" в Хмельницком и Черкасской области. Там мужчинам призывного возраста предлагали содействовать избежать призыва и дальше бежать в Евросоюз за поддельными документами о "плохом" здоровье.
Стоили такие услуги 4 – 10 тысяч долларов. В СБУ отметили, что сумма зависела от срочности подготовки фальшивки и выезда за границу. Из-за этих схем правоохранители задержали:
- в Хмельницком – работницу местной аптеки, которая во время разговоров с покупателями подыскивала желающих избежать мобилизации. Далее обращалась к экс-мужу, который работал в облвоенкомате и подрабатывал документы для уклоняющихся;
- в Черкасской области – бывшая работница местной больницы в городе Городище, которая продавала фиктивные медсправки о непригодности к службе. Чтобы оформить документы, привлекала своих бывших коллег из военно-врачебной комиссии.
СБУ разоблачили схемы уклонения от мобилизации в 3 областях / Фото Службы безопасности
ДБР разоблачило схему переправки в Румынию
В Черновицкой области Государственное бюро расследований разоблачило правоохранителя, который создал преступную группу, чтобы помочь уклоняющимся незаконно пересечь румынскую границу. Следствие рассказало, что он:
- возглавил преступную схему и привлек к ней трех гражданских знакомых;
- знал о времени и месте несения службы пограничными нарядами;
- на основе имеющейся информации разрабатывал маршрут, по которому сообщники проводили уклонистов через границу;
- за переправку одного уклоняемого брали 4,5 – 5 тысяч евро, сумма зависела от личных договоренностей.
Члены группы подыскивали желающих выехать из Украины, собирали их в Черновцах, где ждали удобного времени для последующей переправки… После сообщения от стражи порядка из Черновцов, группу уклоняющихся везли в оговоренное место, откуда они ночью осуществляли переход границы. Таким образом злоумышленники смогли переправить до 10 военнообязанных,
– сообщили в ДБР.
Они разоблачили схему, когда в конце сентября 2023 года машину с одним фигурантом и пятью "клиентами" остановили пограничники.
"Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Другие участники преступной группы пытались скрываться от следствия, однако были разоблачены работниками Бюро", – заявили в ДБР.
Теперь правоохранителя с тремя сообщниками подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Если вину по статье докажут, то им грозит до 9 лет лишения свободы.
Правоохранителю избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 500 тысяч гривен залога. Еще продолжается работа, чтобы выбрать меру пресечения двум другим участникам группы.
Следователи обнаружили новую схему на Буковине / Фото ДБР