Заодно стоит вспомнить, какую роль сыграла в судьбе Украины правившая Германией больше полутора десятков лет и только что ушедшая на пенсию Ангела Меркель.

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Роль эта довольно противоречивая. Так, похоже, что это именно Меркель была тем человеком, который отодвинул на неопределенный срок дату вступления Украины и Грузии в НАТО, причем, сделал это в самое неподходящее время.

Противоречивая роль Меркель

В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте вместо ожидаемого плана действий по членству (то есть фактически приглашения присоединиться ка Альянсу) Киев и Тбилиси получили неопределенные обещания, суть которых сводилась к тому, что 2 государства обязательно войдут в НАТО, но когда-нибудь потом.

Осведомленные источники сообщали, что это Ангела Меркель убедила руководство Альянса не приглашать в НАТО Грузию и Украину дабы не злить Москву.

В результате лишенная даже формальной протекцииАльянса Грузия уже через несколько месяцев стала объектом российской агресии, а спустя 6 лет российские войска вторглись и в Украину.

Хотя правительство Меркель с готовностью присоединилось к санкциям, введенным против России после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, все же именно при этом Кабмине было начато и закончено строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

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Сейчас уже даже не так уж важно, принималось ли решение о прокладке трубы в обход Украины одной лишь фрау канцлерин или это было коллегиальное решение возглавляемого ею правительства.

Яркие чиновники – в тени Меркель

Даже самые яркие чиновники, оказавшись в кабмине Ангелы Меркель, быстро растворялись в ее тени, следовали проложенным ею курсом и уж точно прилюдно не перечили начальнице.

Сейчас, с уходом Меркель, все изменилось. Да, новый немецкий Кабмин это все еще одна команда, объединенная более-менее общим пониманием будущего и одинаковыми взглядами на ценности демократии и свободного общества.

Но мнения по отдельным вопросам, в том числе, и принципиальным, от министра к министру разнятся. Так, глава правительства Олаф Шольц все о том же "Северном потоке-2" говорит хотя и без особой приязни, но все же старается представить газопровод как исключительно экономический проект.

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Мнения министров разнятся

Формально подчиненная ему глава МИД Анналена Бербок открытым текстом говорит, что задачи "Северного потока-2" не только и не столько экономические, сколько политические.

Она прекрасно понимает, что газопровод строится в том числе для того, чтобы дестабилизировать обстановку в Украине. И вообще не скрывает желания перекрыть эту трубу ко всем чертям.



Роль Меркель – противоречивая / Фото Getty Images

Важный индикатор изменений в немецкой политике

Такая разница в позициях между канцлером и главой МИД это важный индикатор изменений в немецкой политике. С уходом Меркель закончилось и многолетнее доминирование ее партии Христианско-демократический союз.

Сейчас члены ХДС вообще не входят в правительство. Кабинеты поделили между собой:

социал-демократы;

либералы;

"зеленые".

Вот Анналена Берборк – из "зеленых".И вице-канцлер, а заодно и министр экономики и проблем изменения климата Роберт Хабек – тоже "зеленый" и тоже отметился заявлениями, которые в Кремле любят называть русофобскими.

Хабек довольно жестко высказывался о решении Ангелы Меркель позволить россиянам построить "Северный поток-2", требовал в парламенте увеличения объемов поставляемой Украине помощи и лично ездил в зону боевых действий на Донбассе.

Теперь этот человек – главный в Германии по экономическим вопросам. То есть российскому бизнесу и покрывающим его чиновникам придется вести переговоры с министром, который своими глазами видел последствия российской агрессии в Украине.

У новой власти нет историй с Россией

И еще один важный момент. У людей из нового правительства Германии нет или почти нет никаких личных историй, связанных с руководством России, которые бы мешали им трезво оценивать исходящую от этой страны опасность.

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Там нет чиновников, которые, как Меркель, долгие годы знают российского диктатора, которые дали ему возможность изучить свои слабые стороны и болевые точки, на которые он может бесконечно давить, добиваясь своего. Теперь все совсем иначе.