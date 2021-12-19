Какими еще оружейными новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

Актуально Меркель лично блокировала поставку Украине оружия через НАТО, – СМИ

Иностранные войска допустят в Украину для учений в 2022 году

​• Рада утвердила допуск иностранных войск в Украину в 2022 году. Поэтому Вооруженные силы примут участие в 24 многонациональных учениях в Украине и за ее пределами.

​• В 2020 году по программе НАТО совместно тренировались 21 тысяча украинских военнослужащих и почти 11 тысяч иностранных. В 2021 году количество учений и стран-участников увеличили и планируют устроить подготовку подразделений в таких маневрах:

многонациональных учениях "Объединенные усилия";

украинско-американском Rapid Trident;

украинско-британском Cossack Mace;

многонациональных учениях "Светлая лавина";

украинско-польских учениях Silver Saber;

украинско-американском Sea Breeze;

украинско-румынском Riverine;

многонациональных учениях "Кленовая арка"

многонациональных учениях "Викинг".

​• В акваторию Черного моря зашел французский военный корабль FS Auvergne. Это новейший ракетный фрегат военно-морских сил Франции.

​• Житомирский бронетанковый завод отремонтировал и модернизировал партию БМП-2 и БРЭМ-2 для Вооруженных сил Украины. На предприятии провели капитальный ремонт и восстановили работоспособность узлов и агрегатов БМП-2, а также установили современные прицелы, приборы наблюдения и системы управления огнем.

​• Львовский авиационный завод заявил о завершении в 2022 году государственных испытаний истребителя, модернизированного до версии МиГ-29МУ2. Самолет будет иметь расширенные возможности применения авиационных средств поражения боеприпасами с телевизионными головками самонаведения.

​• Первый дивизион береговых противокорабельных комплексов "Нептун" передадут ВМС Вооруженных сил Украины до апреля 2022 года. Финансирование закупки комплекса РК-360МЦ на 2021 год составило более 720 тысяч гривен.

Интересно Вместо военкоматов: правительство регламентировало работу новых служб

​• Правительство окончательно ликвидировало военкоматы, соответствующий документ опубликовали 15 декабря. Изменения касаются унификации терминологии, поэтому "военные комиссариаты" переименовали в "территориальные центры комплектования и социальной поддержки". В то же время "военные комиссары" стали руководителями таких центров.

​• В Украине появился первый частный спецэкспортер. Киевская компания "Инкомпас" первой получила полномочия предоставлять посреднические услуги по продаже вооружения за рубеж. Поставщики на украинском рынке предлагают очки ночного видения для пилотов вертолетов, французские шлемы для экипажей вертолетов, подвесные оптико-электронные системы, немецкие водолазные скутеры и тому подобное.

Меркель блокировала продажу оружия Украине

​• По данным немецкого издания Bild, экс-канцлер Германии Ангела Меркель блокировала продажу оружия Украине. В мае 2021 года она наложила вето как на контракты, оплаченные Украиной, так и на военную помощь от союзников. Немецкое правительство заблокировало и ряд совместных украинско-немецких разработок мобильных систем противовоздушной обороны.

​• В результате блокировки Украина не получила 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S из Литвы.

​• Недавно Меркель начала частично отказываться от вето из-за эскалации у границ Украины со стороны России. До конца 2021 года Украина получит первую партию антидроновых ружей, но запрет на поставки винтовок из США еще не пересматривали.

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​• В Турции продолжаются работы по строительству корветов для Украины. Корпус первого корабля образца Ada готов на 80%. В течение 2023 года на корвете установят современное оборудование, вооружение и начнут государственные испытания.

​• Корабль береговой обороны ВМС США USS Oakland в варианте Independence получил новый пусковой модуль Naval Strike Missile. Это высокоточное ударное оружие большой дальности, которое может находить и уничтожать вражеские суда на расстоянии до 100 морских миль.

​• Армия США получит 110 ракет нового поколения Precision Strike на сумму 166 миллионов долларов. Это армейские ракеты класса земля-земля, которые улучшают возможности армейской тактической ракетной системы. Система поражает цели с помощью косвенного высокоточного огня.

​• Польша подписала контракт на приобретение четырех вертолетов S-70i Black Hawk для Сил специальных операций. Поставлять машины будет польский авиационный завод, принадлежащий американской компании. Сейчас на вооружении у поляков 7 таких вертолетов – 3 в полиции и 4 в воинской части "Гром".

​• Соединенные Штаты проверяют готовность своих спутников к потенциальным угрозам со стороны Китая и России. С помощью симуляций и компьютерного моделирования соответствующие ведомства оценивают возможность защиты объектов США в космосе. Реальные спутники в учениях участия не принимают.

Важно Космические силы США проверяют готовность противостоять атакам на спутники

​• В июне 2020 года издание Defense Express сообщало, что во время военных конфликтов в Сирии и Ливии беспилотниками Bayraktar уничтожили не менее 23 российских комплексов "Панцирь-С1". Сейчас Россия скрыто отправляет обновленные "Панцири" на Донбасс для очередных испытаний и провокаций.

​• Raytheon интегрирует свой умный боеприпас следующего поколения GBU-53/B StormBreaker на истребителе F-35 Joint Strike Fighter. Первое в истории испытание сброса боеприпасов осуществили для проверки связи между оружием и второстепенным самолетом.

​• Немецкая компания Rheinmetall представила гусеничного робота Autonomous Combat Warrior. Платформа Wiesel, на базе которой разработали ACW, является легкой гусеничной авиадесантированной боевой машиной. Роботизированные образцы смогут сами доставлять запасы, проводить разведку и вести огонь.