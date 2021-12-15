Соответствующие решения одобрили во время заседания Кабинета министров, которое состоялось в среду, 15 декабря.

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Следовательно, утвердили постановление и внесли изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту.

Согласно постановлению, изменят:

название военкоматов на территориальные центры комплектования и социальной поддержки

должности военных комиссаров на руководителей терцентров комплектования и соцподдержки.

Кроме этого, внесли предложение уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича относительно уточнения порядка приписки к призывным участкам лиц с инвалидностью, которые имеют тяжелые заболевания и лишены возможности свободного передвижения.

Обратите внимание! Также будут усовершенствованы отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, организациями, учреждениями, предприятиями в вопросах учетно-призывной работы.

В Украине продолжается призыв: коротко

В Украине с 1 октября по 21 декабря продолжается осенний призыв граждан в ряды Вооруженных сил.

Кабинет министров установил численность будущих срочников в количестве 13 575 человек.

Из них в ряды ВСУ – 6 500 человек, Национальной гвардии – 4 775 лиц, Государственной пограничной службы – 1 700 человек, Государственной специальной службы транспорта – 600 человек.

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