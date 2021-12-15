Відповідні рішення схвалили під час засідання Кабінету міністрів, яке відбулося в середу, 15 грудня.

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Відтак, затвердили постанову та внесли зміни до положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Згідно з постановою, змінять:

назву військкоматів на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки

посади військових комісарів на керівників терцентрів комплектування та соцпідтримки.

Окрім цього, внесли пропозицію уповноваженого президента України з прав людей з інвалідністю Валерія Сушкевича щодо уточнення порядку приписки до призовних дільниць осіб з інвалідністю, які мають тяжкі захворювання та позбавлені можливості вільного пересування.

Зверніть увагу! Також будуть удосконалені окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, організаціями, установами, підприємствами у питаннях обліково-призовної роботи.

В Україні триває призов: коротко

В Україні з 1 жовтня по 21 грудня триває осінній призов громадян до лав Збройних сил.

Кабінет міністрів встановив чисельність майбутніх строковиків у кількості 13 575 людей.

Із них до лав ЗСУ – 6 500 осіб, Національної гвардії – 4 775 осіб, Державної прикордонної служби – 1 700 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб.



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