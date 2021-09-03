Нововведення доступне тільки для власників ID-карток. Про це повідомили у Міноборони.

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Приписку до військомату можна змінити в Дії

Люди, які внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів можуть змінити реєстрацію місця проживання через додаток Дія.

Електронна послуга "Є-реєстрація" поки що працює у тестовому режимі в кількох територіальних громадах України: Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Маріуполі, Кривому Розі, а також у Києві,

– розповіли у відомстві.

Для того, щоб змінити місце реєстрації у віськоматі потрібно:

зайти на портал Дія та заповнити електронну заяву;

внести свої особисті дані;

в потрібній опції обрати, хто вона — призовник, резервіст чи військовозобов'язаний, внести особистий номер реєстрації;

Дія робить запит до вже сформованого Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, призовників і резервістів;

після перевірки інформації дані про нове місце реєстрації автоматично передаються до територіальних центрів надання адміністративних послуг.

"Тобто вся процедура займає мінімум часу, без черг та особистого відвідування", – розповіли у відомстві.

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