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Актуально Меркель особисто блокувала поставку Україні зброї через НАТО, – ЗМІ

Іноземні війська допустять в Україну для навчань у 2022 році

​• Рада затвердила допуск іноземних військ в Україну у 2022 році. Відтак Збройні сили візьмуть участь у 24 багатонаціональних навчаннях в Україні та за її межами.

​• У 2020 році за програмою НАТО спільно тренувалися 21 тисяча українських військовослужбовців та майже 11 тисяч іноземних. У 2021 році кількість навчань та країн-учасників збільшили і планують влаштувати підготовку підрозділів у таких маневрах:

багатонаціональному навчанні "Об'єднані зусилля ";

українсько-американському Rapid Trident;

українсько-британському Cossack Mace;

багатонаціональному навчанні "Світла лавина";

українсько-польському навчанні Silver Saber;

українсько-американському Sea Breeze;

українсько-румунському Riverine;

багатонаціональному навчанні "Кленова арка"

багатонаціональному навчанні "Вікінг".

​• В акваторію Чорного моря зайшов французький військовий корабель FS Auvergne. Це найновіший ракетний фрегат військово-морських сил Франції.

​• Житомирський бронетанковий завод відремонтував і модернізував партію БМП-2 та БРЕМ-2 для Збройних сил України. На підприємстві провели капітальний ремонт та відновили працездатність вузлів і агрегатів БМП-2, а також встановили сучасні приціли, прилади спостереження та систему управління вогнем.

​• Львівський авіаційний завод заявив про завершення у 2022 році державних випробувань винищувача модернізованого до версії МіГ-29МУ2. Літак матиме розширені можливості застосування авіаційних засобів ураження боєприпасами з телевізійними головками самонаведення.

​• Перший дивізіон берегових протикорабельних комплексів "Нептун" передадуть ВМС Збройних сил України до квітня 2022 року. Фінансування закупівлі комплексу РК-360МЦ на 2021 рік склало понад 720 тисяч гривень.

Цікаво Замість військкоматів: уряд регламентував роботу нових служб

​• Уряд остаточно ліквідував військкомати, відповідний документ опублікували 15 грудня. Зміни стосуються уніфікації термінології, тож "військові комісаріати" перейменували на "територіальні центри комплектування та соціальної підтримки". Водночас "військові комісари" стали керівниками таких центрів.

​• В Україні з'явився перший приватний спецекспортер. Київська компанія "Інкомпас" першою отримала повноваження надавати посередницькі послуги з продажу озброєння за кордон. Постачальники на українському ринку пропонують окуляри нічного бачення для пілотів гелікоптерів, французькі шоломи для екіпажів гвинтокрилів, підвісні оптико-електронні системи, німецькі водолазні скутери тощо.

Меркель блокувала продаж зброї Україні

​• За даними німецького видання Bild, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель блокувала продаж зброї Україні. У травні 2021 року вона наклала вето як на контракти, оплачені Україною, так і на військову допомогу від союзників. Німецький уряд заблокував і ряд спільних українсько-німецьких розробок мобільних систем протиповітряної оборони.

​• У результаті блокування, Україна не отримала 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S з Литви.

​• Нещодавно Меркель почала частково відмовлятися від вето через ескалацію біля кордонів України з боку Росії. До кінця 2021 року Україна отримає першу партію антидронових рушниць, але заборону на постачання гвинтівок зі США ще не переглядали.

До теми Розблокування закупівель зброї через НАТО: Кулеба заявив, що Київ і Берлін ведуть перемовини

​• В Туреччині тривають роботи з будівництва корветів для України. Корпус першого корабля зразка Ada готовий на 80%. Упродовж 2023 року на корветі встановлять сучасне обладнання, озброєння і почнуть державні випробування.

​• Корабель берегової оборони ВМС США USS Oakland у варіанті Independence отримав новий пусковий модуль Naval Strike Missile. Це високоточна ударна зброя великої дальності, яка може знаходити та знищувати ворожі судна на відстані до 100 морських миль.

​• Армія США отримає 110 ракет нового покоління Precision Strike на суму 166 мільйонів доларів. Це армійські ракети класу земля-земля, які покращують можливості армійської тактичної ракетної системи. Система вражає цілі за допомогою непрямого високоточного вогню.

​• Польща підписала контракт на придбання чотирьох гелікоптерів S-70i Black Hawk для Сил спеціальних операцій. Постачатиме машини Польський авіаційний завод, що належить американській компанії. Наразі на озброєнні у поляків 7 таких гелікоптерів – 3 у поліції та 4 у військової частини "Гром".

​• Сполучені Штати перевіряють готовність своїх супутників до потенційних загроз з боку Китаю та Росії. За допомогою симуляцій та комп'ютерного моделювання відповідні відомства оцінюють можливість захисту об'єктів США у космосі. Реальні супутники у навчаннях участі не беруть.

Важливо Космічні сили США перевіряють готовність протистояти атакам на супутники

​• У червні 2020 року видання Defense Express повідомляло, що під час військових конфліктів у Сирії та Лівії безпілотниками Bayraktar знищили не менше 23 російських комплексів "Панцирь-С1". Наразі Росія приховано відправляє оновлені "Панцирі" на Донбас для чергових випробувань і провокацій.

​• Raytheon інтегрує свій розумний боєприпас наступного покоління GBU-53/B StormBreaker на винищувачі F-35 Joint Strike Fighter. Перше в історії випробування скидання боєприпасів здійснили для перевірки зв'язку між зброєю та другорядним літаком.

​• Німецька компанія Rheinmetall представила гусеничного робота Autonomous Combat Warrior. Платформа Wiesel на базі якої розробили ACW, є легкою гусеничною авіадесантованою бойовою машиною. Роботизовані зразки зможуть самі доставляти запаси, проводити розвідку і вести вогонь.