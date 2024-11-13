Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области и ГСЧС Львова.

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Так, во Львове и области до конца суток 13 ноября и ночью и утром 14 ноября местами прогнозируется туман видимостью 200 – 500 метров и гололед.

Для собственной безопасности спасатели опубликовали предостережение для водителей и пешеходов:

Водители: уменьшайте скорость, соблюдайте дистанцию, используйте противотуманные фары.

Пешеходы: выбирайте светлую или яркую одежду, используйте светоотражающие элементы.

В то же время по данным Укргидрометцентра туманы ночью и утром 14 ноября ожидаются в южных регионах. Гололедица же коснется ряда западных областей.

Также в ночь на четверг Харьковская область попадет под действие циклона, который будет заходить со стороны Сумщины.

С собой он принесет дождь и мокрый снег, что при условии пребывания отметки термометра вблизи нуля может вызвать гололед на дорогах,

– предупреждают чиновники.

Отмечается, что Служба восстановления и развития инфраструктуры полностью готова к работе в любых чрезвычайных погодных условиях и в случае необходимости будет работать в режиме неотложного реагирования. Водителей же призывают должным образом подготовить транспорт к зимнему периоду.