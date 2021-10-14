Разговор касался ситуации на польско-белорусской границе, которая "постоянно ухудшается". Также речь шла об угрозах и рисках, связанных с поведением Беларуси.
Обратите внимание Польша хочет построить высокое заграждение на границе с Беларусью
"Также (разговор касался – 24 канал) ситуации, которая не позволяет гуманитарному конвою, направленному польским государством, попасть в Беларусь", – отметили в пресс-служба МИД Польши.
В Польше уже заявили, что из-за наплыва беженцев на границе с Беларусью планируют построить там надежное заграждение, которое им обойдется в полмиллиарда злотых.
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Ситуация на границе Беларуси: коротко
- В мае 2021 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, мол, "Минск до сих пор останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой". Однако после реакции мирового сообщества на инцидент с самолетом Ryanair – не будет этого делать.
- В связи с миграционным давлением режима Беларуси со 2 сентября в пограничной полосе с Беларусью в Подляшском и Люблинском воеводствах Польши ввели чрезвычайное положение. 1 октября его продлили еще на 60 дней.
- 30 сентября в Польше зафиксировала рекордный наплыв нелегалов из Беларуси – 473 в сутки. Всего за сентябрь 2021 года попыток прорваться через границу из Беларуси в Польшу было более 6 тысяч.