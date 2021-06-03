Член парламентского комитета по экономическим и монетарным делам Фульвио Мартушелло обратился к президенту, спикеру и главе правительства нашего государства с письмом. В своем обращении он объяснил вредность изменений, которые будут частью нового налогового законопроекта.

Издание European Business Review также посоветовало осторожно относиться к попыткам копировать налоговые реформы стран ЕС. Речь идет о Польше, где правительство поднимает налоги для фермеров и фрилансеров. Отмечается, что копирование чужого опыта для Украины будет безуспешным. Причина в частой смене руководителей правительства, коррупции и оттоке трудоспособного населения за границу. Украинские политологи согласны с такими предостережениями.

Возникает идея скопировать польский опыт или других государств. Но нужно исходить из собственной ситуации. Копирование чужого опыта – всегда плохая идея. Учитывать другой опыт надо. И польский опыт, например, мы учитывали в реформе децентрализации. Но выходили все же из наших потребностей, из наших особенностей. И сейчас нам надо исходить из собственной структуры бизнеса, а не из польской,

– объяснил политический эксперт Владимир Фесенко.

Статистика показывает, что, в отличие от Украины, Польша демонстрирует быстрое восстановление экономики – почти 45% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие темпы позволяют полякам увеличить налоговую нагрузку.

Поэтому налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, европейским аналитикам кажется несбалансированной и способной вместо роста привести к ухудшению ситуации в экономике.