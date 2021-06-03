Член парламентського комітету з економічних й монетарних справ Фульвіо Мартушелло звернувся до Президента, спікера та глави уряду нашої держави з листом. У своєму зверненні він пояснив шкідливість змін, які будуть частиною нового податкового законопроєкту.

Видання European Business Review також порадило обережно ставитися до спроб копіювати податкові реформи країн ЄС. Мова йде про Польщу, де уряд піднімає податки для фермерів та фрілансерів. Зазначається, що копіювання чужого досвіду для України буде безуспішним. Причина у частій зміні керівників уряду, корупцію та відтік працездатного населення за кордон. Українські політологи погоджуються з такими застереженнями.

Виникає ідея скопіювати польський досвід чи інших держав. Але потрібно виходити з власної ситуації. Копіювання чужого досвіду – завжди погана ідея. Враховувати інший досвід треба. І польський досвід, наприклад, ми враховували в реформі децентралізації. Але виходили все ж таки з наших потреб, з наших особливостей. І зараз нам треба виходити з власної структури бізнесу, а не з польської,

– пояснив політичний експерт Володимир Фесенко.

Статистика показує, що, на відміну від України, Польща демонструє швидше відновлення економіки – на майже 45% у квітні у порівнянні з аналогічним періодом торік. Такі темпи дозволяють полякам збільшити податкове навантаження.

Тому податкова реформа, яку наш уряд збирається скопіювати з польської, європейським аналітикам здається незбалансованою і здатною замість зростання призвести до погіршення ситуації в економіці.