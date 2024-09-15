Запах дыма заполонил Киев вечером. Местные власти объяснили причину временного ухудшения качества воздуха.
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В Киеве испортился воздух
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
До улучшения ситуации рекомендовано:
- ️закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- ️пить много воды;
- ️если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Напомним, что в этом месяце в Киеве уже сообщали об ухудшении качества воздуха. Тогда речь шла о загрязнении диоксидом азота, которое сохранялось с 6 по 8 сентября.