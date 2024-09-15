Запах дыма заполонил Киев вечером. Местные власти объяснили причину временного ухудшения качества воздуха.

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В Киеве испортился воздух

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

До улучшения ситуации рекомендовано:

️закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

️пить много воды;

️если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Напомним, что в этом месяце в Киеве уже сообщали об ухудшении качества воздуха. Тогда речь шла о загрязнении диоксидом азота, которое сохранялось с 6 по 8 сентября.