Время от времени появляются сообщения о загрязнении атмосферы. В конце августа смог накрыл Чернигов, а 22 августа сумчане почувствовали высокую концентрацию пыли в воздухе.

Важно Движение загрязненных веществ из реки Сейм дошло до Чернигова: есть ли угроза для людей

Какова ситуация с воздухом в Киеве

Со 2 сентября 2024 года в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, в течение 3 – 5 сентября уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 – 8 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация),

– говорится в сообщении.

Речь о таких районах:

Бессарабская площадь;

Галицкая площадь,

улица Довженко;

улица Каунасская;

улица Скляренко;

Берестейский проспект.

В Укргидрометцентре отметили: поскольку прогнозируют жаркую погоду без осадков, то уровень загрязнения сохранится в Киеве еще 6 – 8 сентября с тенденцией к дальнейшему росту.

Если наложить названные метеорологами локации на карту Киева, получим совпадение с крупнейшими транспортными развязками и артериями. Например, Бессарабская и Галицкая площади, а также Берестейский проспект традиционно фигурируют во всех отчетах по экологии.

Смотрите интерактивную карту загрязнений в Киеве:

Обратите внимание! На 6 утра 6 сентября, по данным SaveEcoBot, в Киеве хороший индекс качества воздуха. Впрочем, в час пик все изменится.