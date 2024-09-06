Час від часу з'являються повідомлення про забруднення атмосфери. Наприкінці серпня смог накрив Чернігів, а 22 серпня сумчани відчули високу концентрацію пилу в повітрі.

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Яка ситуація з повітрям у Києві

З 2 вересня 2024 року у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. За даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, протягом 3 – 5 вересня рівень забруднення діоксидом азоту досягло 5 – 8 середньодобових ГДК (гранично допустима концентрація),

– ідеться в повідомленні.

Мова про такі райони:

Бессарабська площа;

Галицька площа,

вулиця Довженка;

вулиця Каунаська;

вулиця Скляренка;

Берестейський проспект.

В Укргідрометцентрі зауважили: оскільки прогнозують жарку погоду без опадів, то рівень забруднення утримається в Києві ще 6 – 8 вересня із тенденцією до подальшого зростання.

Якщо накласти названі метеорологами локації на мапу Києва, матимемо збіг із найбільшими транспортними розв'язками й артеріями. Наприклад, Бесарабська та Галицька площі, а також Берестейський проспект традиційно фігурують в усіх звітах щодо екології.

Дивіться інтерактивну карту забруднень у Києві:

Зверніть увагу! На 6 ранку 6 вересня, за даними SaveEcoBot, у Києві хороший індекс якості повітря. Втім, у час пік усе зміниться.