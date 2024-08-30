У Сумах 22 серпня містяни відчули неприємний запах. Тоді це пояснили перевищенням концентрації пилу в повітрі.

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Які причини смогу в Чернігові

За три кілометри від кордону з Росією йдуть обстріли, звідти й задимлення. Там болотиста місцевість. Наразі ДСНС не можуть загасити пожежу,

– розповів Суспільному заступник директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Станіслав Юрченко.

Місцем задимлення він назвав прикордонну Сновську громаду, де горять торф'яники.

ДСНС України в Чернігівській області назвало іншу причину: люди почали масово випалювати сухі рослини біля своїх будинків та на відкритих територіях.

"Сьогодні зранку і станом на зараз чернігівці можуть спостерігати значне задимлення у місті. Пов'язано це з тим, що громадяни почали масово випалювати суху рослинність на власних присадибних ділянках та на відкритих територіях. Лише за минулу добу на Чернігівщині сталося 11 пожеж у природних екологічних системах. Площа, пройдена вогнем, склала 9,5 гектара", – пояснили рятувальники.

В ДСНС зауважили: випалювання сухостою ніяк не впливає на родючість ґрунтів, а навпаки – шкодить. Такі дії не тільки некорисні, але й небезпечні. Пожежі дуже швидко поширюються на значну площу, знищують флору та фауну, можуть спричинити пожежі житлових будівель та споруд, навіть стати причиною травмування і загибелі людей.

В Чернігівському обласному центрі з гідрометеорології стверджують: вміст чадного газу не перевищує гранично допустиму концентрацію в атмосферному повітрі в місті.

Дані SaveEcoBot свідчать про те, що в Чернігові справді погіршилася якість повітря.

Моніторинг повітря в Чернігові 30 серпня / Скриншот 24 Каналу

Ба більше, за останні 48 годин спостереження індекс забрудненості повітря різко зріс.

Найбільш забрудненим повітря в Чернігові було о 6 – 8 ранку 30 серпня / Скриншот 24 Каналу