Відповідну інформацію оприлюднило оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Facebook.
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Окупанти вдарили по Чернігівщині
Оперативне командування "Північ" зазначило, що російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території, зокрема й Чернігівської області.
Окрім цього, там повідомили, що 29 серпня в селі Билка Коропської громади на Чернігівщині прогримів вибух. Там вказали, що, ймовірно, це був ракетний удар.
Коропська громада: Билка – 1 вибух, ймовірно ракетний удар,
– ідеться в повідомленні.
Інформації про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення не вказується.