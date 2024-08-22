Тим часом у Тернополі екологи постійно моніторять стан повітря після жорстокої атаки росіян. На четвер, 22 серпня, показники концентрації хлору та соляної кислоти в повітрі нижчі за норму.

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Яка причина смогу на Сумщині 22 серпня

22 серпня мешканці міста Суми почали скаржитись на сморід та неприємний запах в повітрі. Склад повітря досліджувався лабораторією Сумського обласного центру з гідрометеорології о 01:00 та о 07:00. Дослідження встановили перевищення максимально разової концентрації по пилу в 1,2 – 1,4 раза,

– повідомили в Сумській ОВА.

Цікаво, що решта досліджуваних показників, як-от діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту та формальдегіду, були в нормі.

Спеціалісти Державної установи "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" відібрали зразки повітря в п'яти точках міста. Вони зафіксували перевищення норми виключно по пилу.

В ОВА зауважили, що перевищення концентрації пилу в повітрі може вплинути на стан здоров'я, зокрема, спричинити дискомфорт при диханні, особливо в людей з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи.

Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб поінформував, що його спеціалісти вивчали вміст у повітрі ангідриду сірчистого, азоту діоксиду, вуглецю оксиду, пилу, сажі. Але й справді, виявили негаразди тільки з пилом.

За даними SaveEcoBot, зараз стан повітря на Сумщині в нормі.

Стан повітря в Сумській області на 16:00 22 серпня / Скриншот 24 Каналу

Утім, на діаграмі помітно, що зранку було значно перевищено норми.

Індекс якості повітря в Сумах за серпень 2024 / Скриншот 24 Каналу

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