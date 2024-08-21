Всесвітній фонд природи WWF-Україна розробив План управління посухами та розповів 24 Каналу, як можна покращити ситуацію.

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Як можна запобігти посусі в Україні

WWF-Україна розробив два проєкти Плану управління посухами: для суббасейну Тиси й для суббасейнів річок Прут та Сірет.

Зокрема серед заходів, які можуть покращити ситуацію, є розвиток зеленої інфраструктури. До прикладу, відновлення заплав і водно-болотних угідь, які можуть запасати воду в періоди надмірних опадів.

Іншим альтернативним рішенням є повторне використання води для зрошення або на промислові потреби.

Даний документ не є остаточним планом, оскільки законодавчо наразі навіть не передбачено його розробку. Однак він слугує підготовчою роботою, фундаментом для створення повноцінного документа з управління посухами,

– зазначили у фонді.

Загалом програми заходів запобігання і пом’якшення посухи суббасейну річки Тиса, а також суббасейнів річок Прут та Сірет включають 6 конкретних кроків:

Розробка плану управління посухою має здійснюватися згідно з чинним законодавством та міжнародними стандартами (наприклад, "Керівництво з підготовки планів управління посухами" 2015 року). План повинен передбачати використання даних Європейської обсерваторії посух, а саме: статистична звітність, тренди, прогнози, впливи та оцінка ризиків за секторами.

Збір та використання дощової води. Поширення серед мешканців громади практики збору дощової води для подальшого використання в господарських цілях.

Збір та використання "сірої" води. Поширення практики збору "сірої" води (вживаної в будинках у ванних кімнатах, крім туалетної) для подальшого використання в господарських цілях (для туалету, поливу).

Розробка методики визначення екологічного стоку, (так званих необхідних попусків) та розрахунок екологічного стоку для підтримки та розвитку біорізноманіття. Адже відсутність належного планування водокористування під час посух може призвести до надмірної експлуатації річок і водосховищ, та поставити під загрозу існування водних екосистем.

Розробка рекомендацій щодо відновлення лісового ландшафту долини річки, включаючи розробку нормативної бази для відновлення заплавних лісів. План також передбачає використання в сталій практиці під час лісозаготівлі ощадливі з точки зору охорони вод технології і процеси, особливо в гірській місцевості, наприклад, трелювання повітряно-канатними установками.

Розробка освітніх матеріалів для водоспоживачів та водокористувачів і громадськості.

У WWF-Україна зазначили, що розробка та впровадження Планів управління посухами дозволить бути готовими до умов, коли необхідно використовувати менше води.

Це допоможе мінімізувати ризики впливу посух на суспільство, сільське господарство і продовольчу безпеку, гідроенергетику, інфраструктуру, економіку та екосистеми.