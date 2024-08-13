Забруднення пластиком часто сягає колосальних масштабів. Однак існує багато способів, за допомогою яких кожен з нас може зробити свій внесок у зменшення цього негативного впливу.

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Проблема пластику

Забруднення пластиком стало глобальною екологічною катастрофою. За останні 65 років обсяги виробництва пластику зросли більш ніж на 18 300%. Щороку виробляється понад 430 мільйонів тонн нового пластику, що робить проблему дедалі масштабнішою.



Забруднення довкілля пластиком стає масштабною проблемою / Фото Getty Images

Однак цей пластик не розкладається природним чином, як це відбувається з органічними матеріалами, наприклад, деревом чи рослинами. Замість цього він розпадається на все менші частинки, що перетворюються на мікропластик і навіть нанопластик. Ці невидимі частки зберігають властивості пластику та забруднюють довкілля протягом століть.

Як пластик впливає на наше здоров'я

Забруднення пластиком стає загрозою для всіх без винятку. Найбільше від цього страждають малозабезпечені, сільські та кольорові громади, які знаходяться поблизу промислових зон виробництва пластику. Вони стикаються з підвищеними ризиками для здоров’я через забруднення навколишнього середовища та промислові аварії, такі як вибухи та пожежі.

Проте навіть ті, хто живе далеко від цих місць, не захищені від впливу мікропластику. Ці крихітні частинки можуть потрапити в організм через їжу, пиття, дихання або навіть через шкіру. Пластик містить безліч хімічних речовин, з яких 4 200 є токсичними. Вони можуть взаємодіяти з навколишнім середовищем, поглинаючи небезпечні речовини або навіть переносячи мікроорганізми, такі як бактерії та віруси.



Пластикові пакети – одне з основних джерел забруднення / Фото Getty Images

Вчені нещодавно виявили, що мікропластик присутній в усіх органах людини, зокрема в серці, крові, легенях, плаценті та мозку. Він навіть знайдений у бляшках, що накопичуються в артеріях пацієнтів із серцевими захворюваннями. Це тривожні сигнали, оскільки мікропластик може викликати рак, гормональні розлади, проблеми з імунною системою, респіраторні захворювання та інші серйозні хвороби.

Практичні кроки для зменшення споживання мікропластику

Попри масштаби проблеми, є багато способів, як кожен з нас може зменшити вплив мікропластику на своє життя.

Використовуйте альтернативи пластиковим контейнерам . Пластикові контейнери можуть виділяти мікропластик у їжу, особливо при нагріванні. Перейдіть на скляні або нержавіючі контейнери для зберігання їжі.

Не розігрівайте їжу в пластику . Нагрівання прискорює виділення мікропластику, тому краще використовувати для цього скляний або керамічний посуд.

Вибирайте безпечні матеріали для кухні . Нержавіюча сталь, скло, кераміка та дерево – чудові альтернативи пластику для кухонного приладдя та посуду.

Купуйте багаторазові пляшки для води . Вода в пластикових пляшках містить мікропластик, який може з часом потрапляти в організм. Скляні або нержавіючі пляшки допоможуть уникнути цього ризику.

Споживайте більше свіжих продуктів . Свіжі фрукти, овочі та цільнозернові продукти містять набагато менше мікропластику, ніж оброблені та упаковані харчові продукти.

Фільтруйте воду правильно . Для фільтрації води вдома краще використовувати системи з нержавіючої сталі або скла, щоб мінімізувати контакт води з пластиком.

Оберіть цифрові квитанції . Паперові квитанції часто друкують на пластику, який містить хімічні речовини, тому краще вибирати цифровий варіант.

Провітрюйте приміщення . Мікропластик можна знайти в автомобілях, килимах, меблях та інших предметах побуту. Провітрювання допоможе зменшити концентрацію цих часток у повітрі.

Уникайте ароматизованих продуктів. Косметика та засоби особистої гігієни часто містять пластифікатори, такі як фталати. Обирайте натуральні продукти без ароматизаторів або використовуйте органічні ефірні олії.

Зміна наших звичок може суттєво зменшити споживання мікропластику та позитивно вплинути на здоров’я і довкілля. Пам'ятайте, що кожен крок має значення, навіть якщо він здається невеликим.