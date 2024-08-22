Между тем в Тернополе экологи постоянно мониторят состояние воздуха после жестокой атаки россиян. На четверг, 22 августа, показатели концентрации хлора и соляной кислоты в воздухе ниже нормы.

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Какова причина смога на Сумщине 22 августа

22 августа жители города Сумы начали жаловаться на вонь и неприятный запах в воздухе. Состав воздуха исследовался лабораторией Сумского областного центра по гидрометеорологии в 01:00 и в 07:00. Исследования установили превышение максимально разовой концентрации по пыли в 1,2 – 1,4 раза,

– сообщили в Сумской ОВА.

Интересно, что остальные исследуемые показатели, например диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и формальдегида, были в норме.

Специалисты Государственного учреждения "Сумской областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" отобрали образцы воздуха в пяти точках города. Они зафиксировали превышение нормы исключительно по пыли.

В ОВА заметили, что превышение концентрации пыли в воздухе может повлиять на состояние здоровья, в частности, вызвать дискомфорт при дыхании, особенно у людей с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Сумской областной центр контроля и профилактики болезней проинформировал, что его специалисты изучали содержание в воздухе ангидрида сернистого, азота диоксида, углерода оксида, пыли, сажи. Но действительно, обнаружили проблемы только с пылью.

По данным SaveEcoBot, сейчас состояние воздуха на Сумщине в норме.

Состояние воздуха в Сумской области на 16:00 22 августа / Скриншот 24 Канала

Впрочем, на диаграмме заметно, что утром были значительно превышены нормы.

Индекс качества воздуха в Сумах за август 2024 / Скриншот 24 Канала

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