В Сумах 22 августа горожане почувствовали неприятный запах. Тогда это объяснили превышением концентрации пыли в воздухе.

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Какие причины смога в Чернигове

В трех километрах от границы с Россией идут обстрелы, оттуда и задымление. Там болотистая местность. Сейчас ГСЧС не могут потушить пожар,

– рассказал Суспильному заместитель директора департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Станислав Юрченко.

Местом задымления он назвал пограничную Сновскую общину, где горят торфяники.

ГСЧС Украины в Черниговской области назвало другую причину: люди начали массово выжигать сухие растения возле своих домов и на открытых территориях.

"Сегодня утром и по состоянию на сейчас черниговцы могут наблюдать значительное задымление в городе. Связано это с тем, что граждане начали массово выжигать сухую растительность на собственных приусадебных участках и на открытых территориях. Только за минувшие сутки на Черниговщине произошло 11 пожаров в природных экологических системах. Площадь, пройденная огнем, составила 9,5 гектара", – объяснили спасатели.

В ГСЧС отметили: выжигание сухостоя никак не влияет на плодородие почв, а наоборот – вредит. Такие действия не только бесполезны, но и опасны. Пожары очень быстро распространяются на значительную площадь, уничтожают флору и фауну, могут вызвать пожары жилых зданий и сооружений, даже стать причиной травмирования и гибели людей.

В Черниговском областном центре по гидрометеорологии утверждают: содержание угарного газа не превышает предельно допустимую концентрацию в атмосферном воздухе в городе.

Данные SaveEcoBot свидетельствуют о том, что в Чернигове действительно ухудшилось качество воздуха.

Мониторинг воздуха в Чернигове 30 августа / Скриншот 24 Канала

Более того, за последние 48 часов наблюдения индекс загрязненности воздуха резко вырос.

Наиболее загрязненным воздух в Чернигове был в 6 – 8 утра 30 августа / Скриншот 24 Канала