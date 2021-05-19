Экономический эксперт Борис Кушнирук уже заявил, что необоснованные и спонтанные налоговые изменения негативно влияют на имидж Украины.

"Чиновники хотят, чтобы изменения вступили в действие с 1 июля – уже через месяц, а в соответствии с Налоговым кодексом это можно делать лишь за пол года до начала нового бюджетного года. То есть изменения нельзя вводить в этом году, потому что для бизнеса они непредсказуемы и могут привести даже к банкротству", – подчеркнул Кушнирук.

Обратите внимание! Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Его Кабинет Министров Украины одобрил 12 мая.

По словам эксперта, если Верховная Рада проголосует за законопроект, представители компаний с иностранным капиталом обратятся в Конституционный суд Украины и международных инстанций.

Это классический пример того, почему мы говорим: Украина непривлекательна для инвестиций. Она непривлекательна, потому что непредсказуема! И в ней непредсказуема деятельность госинститутов и регуляций,

– заметил Кушнирук.

В целом экономисты и предприниматели оценивают перспективу налоговых изменений в Украине крайне негативно. По словам специалистов, она может начать ряд новых тревожных тенденций в процессе экономического развития страны.