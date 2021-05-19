Економічний експерт Борис Кушнірук вже заявив, що необґрунтовані і спонтанні податкові зміни негативно впливають на імідж України.
"Урядовці хочуть, аби зміни вступили в дію з 1 липня – вже через місяць, а згідно із Податковим кодексом це можна робити лише за пів року до початку нового бюджетного року. Тобто зміни не можна запроваджувати цьогоріч, бо для бізнесу вони непередбачувані і можуть призвести навіть до банкрутства", – наголосив Кушнірук.
За словами експерта, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт, представники компаній з іноземним капіталом звернуться до Конституційного суду України та міжнародних інстанцій.
Це класичний приклад того, чому ми кажемо: Україна неприваблива для інвестицій. Вона неприваблива, бо непередбачувана! І в ній непередбачувана діяльність держінституцій і регуляцій,
– зауважив Кушнірук.
Загалом економісти та підприємці оцінюють перспективу податкових змін в Україні вкрай негативно. За словами фахівців, вона може започаткувати низку нових тривожних тенденцій у процесі економічного розвитку країни.