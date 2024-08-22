Укрпочта иронично заявила, что это вызов для них. Вероятно, причиной шутки стала длинная доставка.
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Британцы получили письмо столетней давности
Swansea Building Society отпраздновало свое 100-летие. А во время мероприятия они нашли старое письмо, которое было отправлено 120 лет назад.
Это немного жутковато, я не очень любитель прикасаться к нему, потому что оно похоже на антиквариат. Такое ощущение, что он должен быть в плексигласе или что-то такое,
- сказал представитель общества по маркетингу и коммуникациям Генри Дарби.
Письмо было передано родственникам британки, которая должна была получить его еще столетие назад.
Укрпочта отреагировала на инцидент
В пресс-службе Укрпочты рассказали об этом случае и с иронией написали: "Выглядит как вызов". Вероятно, в сообщении намекается на долгую доставку.