Укрпочта иронично заявила, что это вызов для них. Вероятно, причиной шутки стала длинная доставка.

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Британцы получили письмо столетней давности

Swansea Building Society отпраздновало свое 100-летие. А во время мероприятия они нашли старое письмо, которое было отправлено 120 лет назад.

Это немного жутковато, я не очень любитель прикасаться к нему, потому что оно похоже на антиквариат. Такое ощущение, что он должен быть в плексигласе или что-то такое,

- сказал представитель общества по маркетингу и коммуникациям Генри Дарби.

Письмо было передано родственникам британки, которая должна была получить его еще столетие назад.

Укрпочта отреагировала на инцидент

В пресс-службе Укрпочты рассказали об этом случае и с иронией написали: "Выглядит как вызов". Вероятно, в сообщении намекается на долгую доставку.