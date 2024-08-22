Укрпошта іронічно заявила, що це виклик для них. Ймовірно, причиною жарту стала довга доставка.

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Британці отримали лист столітньої давності

Swansea Building Society відсвяткувало своє 100-річчя. А під час заходу вони знайшли старий лист, який був відправлений 120 років тому.

Це трохи моторошно, я не дуже любитель торкатися до нього, тому що він схожий на антикваріат. Таке відчуття, що він повинен бути у плексигласі або щось таке,

— сказав представник товариства з маркетингу та комунікацій Генрі Дарбі.

Лист був переданий родичам британки, яка мала отримати його ще сторіччя тому.

Укрпошта відреагувала на інцидент

У пресслужбі Укрпошти розповіли про цей випадок та з іронією написали: "Виглядає як виклик". Ймовірно, у повідомленні натякається на довгу доставку.