С наступлением зимних холодов уличные животные ищут уютные и теплые места. Многие кошки забираются ближе к нагретому двигателю авто или под арки колес. Водители часто не замечают животных и они могут погибнуть. Что делать, чтобы сохранить здоровье и жизнь котам – читайте в материале.

Редакция 24 канала собрала советы для водителей, которые помогут уберечь от смерти бездомных животных зимой.

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Почему коты лезут под машину?

Пространство под капотом не изолировано от окружающей среды. В глубине есть довольно большое отверстие, которое необходимо для вентиляции, поэтому полностью его закрывать нельзя. Когда авто только припарковалось, двигатель остается очень теплым и идеальным местом, по мнению животного, чтобы поспать и погреться.

Где животные прячутся

Любимые места кошек:

под авто;

под капотом;

под арками колес;

в выхлопной трубе.

Перед тем, как завести двигатель обязательно проверяйте эти места.

Где коты могут спрятаться под авто / Инфографика 24 канала

Что водители могут сделать

Проверяйте эти места всякий раз, как садитесь за руль. Металлическая решетка может защитить от нежелательного проникновения под капот и не повредить вашему авто. Постучите по капоту или нажмите на гудок. Но этот метод имеет минус: очень пугливые котики могут залезть еще глубже. Поэтому после того, как вы постучали, подождите. Кот может начать мяукать.

Инструкция для водителей зимой от Nissan: смотрите видео

Если вы нашли кота, который не вылезает из-под авто, попробуйте его вытащить самостоятельно. Позовите, используя угощение (самый лучший вариант – это сухой корм, ведь он имеет сильный аромат и соответствующий звук, если потрясти). В противном случае советуем вызвать спасателей.