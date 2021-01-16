Уютный и опасный капот: почему водителям нужно быть внимательными
С наступлением зимних холодов уличные животные ищут уютные и теплые места. Многие кошки забираются ближе к нагретому двигателю авто или под арки колес. Водители часто не замечают животных и они могут погибнуть. Что делать, чтобы сохранить здоровье и жизнь котам – читайте в материале.
Редакция 24 канала собрала советы для водителей, которые помогут уберечь от смерти бездомных животных зимой.
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Почему коты лезут под машину?
Пространство под капотом не изолировано от окружающей среды. В глубине есть довольно большое отверстие, которое необходимо для вентиляции, поэтому полностью его закрывать нельзя. Когда авто только припарковалось, двигатель остается очень теплым и идеальным местом, по мнению животного, чтобы поспать и погреться.
Где животные прячутся
Любимые места кошек:
- под авто;
- под капотом;
- под арками колес;
- в выхлопной трубе.
Где коты могут спрятаться под авто / Инфографика 24 канала
Что водители могут сделать
- Проверяйте эти места всякий раз, как садитесь за руль.
- Металлическая решетка может защитить от нежелательного проникновения под капот и не повредить вашему авто.
- Постучите по капоту или нажмите на гудок. Но этот метод имеет минус: очень пугливые котики могут залезть еще глубже. Поэтому после того, как вы постучали, подождите. Кот может начать мяукать.
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