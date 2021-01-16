З настанням зимових холодів вуличні тварини шукають затишні та теплі місця. Багато котів забираються ближче до нагрітого двигуна авто або під арки коліс. Водії часто не помічають тварин і через це вони можуть загинути. Що робити, аби зберегти здоров'я та життя котам – читайте в матеріалі.

Редакція 24 каналу зібрала поради для водіїв, які допоможуть вберегти від смерті бездомних тварин узимку.

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Чому коти лізуть під машину?

Простір під капотом не ізольований від навколишнього середовища. В глибині є доволі великий отвір, який необхідний для вентиляції, тому повністю його закривати не можна. Коли авто тільки припаркувалось, двигун залишається дуже теплим і ідеальним місцем, на думку тварини, щоб поспати та погрітись.

Де тварини ховаються

Найулюбленіші місця котів:

під авто;

під капотом;

під арками коліс;

у вихлопній трубі.

Перед тим, як завести двигун обов'язково перевіряйте ці місця.



Де коти можуть сховатися під авто / Інфографіка 24 каналу

Що водії можуть зробити

Перевіряйте ці місця щоразу, як сідаєте за кермо. Металева решітка може захистити від небажаного проникнення під капот і не зашкодити вашому авто. Постукайте по капоту або натисніть на гудок. Але цей метод має мінус: дуже лякливі котики можуть залізти ще глибше. Тому після того, як ви постукали, почекайте. Кіт може почати м'явкати.

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Якщо ви знайшли кота, який не вилазить з-під авто, спробуйте його витягнути самостійно. Покличте, використовуючи частування (найкращий варіант – це сухий корм, адже він має сильний аромат і відповідний звук, якщо потрясти). В інакшому випадку радимо викликати рятувальників.