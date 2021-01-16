Затишний і небезпечний капот: чому водіям потрібно бути уважними
З настанням зимових холодів вуличні тварини шукають затишні та теплі місця. Багато котів забираються ближче до нагрітого двигуна авто або під арки коліс. Водії часто не помічають тварин і через це вони можуть загинути. Що робити, аби зберегти здоров'я та життя котам – читайте в матеріалі.
Редакція 24 каналу зібрала поради для водіїв, які допоможуть вберегти від смерті бездомних тварин узимку.
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Чому коти лізуть під машину?
Простір під капотом не ізольований від навколишнього середовища. В глибині є доволі великий отвір, який необхідний для вентиляції, тому повністю його закривати не можна. Коли авто тільки припаркувалось, двигун залишається дуже теплим і ідеальним місцем, на думку тварини, щоб поспати та погрітись.
Де тварини ховаються
Найулюбленіші місця котів:
- під авто;
- під капотом;
- під арками коліс;
- у вихлопній трубі.
Де коти можуть сховатися під авто / Інфографіка 24 каналу
Що водії можуть зробити
- Перевіряйте ці місця щоразу, як сідаєте за кермо.
- Металева решітка може захистити від небажаного проникнення під капот і не зашкодити вашому авто.
- Постукайте по капоту або натисніть на гудок. Але цей метод має мінус: дуже лякливі котики можуть залізти ще глибше. Тому після того, як ви постукали, почекайте. Кіт може почати м'явкати.
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